«Точное число сказать сложно». Часть преподавателей МГЛУ присоединилась к забастовке

Источник материала: Tut.by

Ряд преподавателей МГЛУ поддержали участие в общенациональной забастовке и направили уведомление об этом ректору Наталье Лаптевой. «Мы официально уведомляем студентов об отмене занятий и просим, чтобы на вопрос, почему не были на занятиях, отвечали, что преподаватель отменил в связи с забастовкой», — такие слова доцента кафедры итальянского языка Натальи Дулиной приводятся в подтверждение в различных источниках. По словам доцента, бастующих преподавателей более тридцати. TUT.BY связался с Дулиной, чтобы узнать подробности.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В уведомлении об участии в общенациональной забастовке говорится также о требованиях сотрудников МГЛУ. Среди них — прекращение насилия со стороны правоохранительных органов, освобождение всех политзаключенных и отставка Александра Лукашенко с поста президента. Также преподаватели отметили, что отдают отчет в том, что, участвуя в забастовке, они нарушают трудовое законодательство.

Наталья Дулина, доцент кафедры итальянского языка МГЛУ, подтвердила: то, что написано выше, — правда.

— К забастовке мы примкнули с самого начала. Преподавателей больше чем 30, но сколько точно — сказать сложно. Некоторые из них работают с иностранцами, и это немного другая история. Для них пары проводятся, но эти преподаватели ходят с нами на марши в понедельник и в свободное от занятий время всегда с нами. Есть даже те, кто сейчас болеет, но звонят и спрашивают: «Я с вами, чем я могу помочь?» — объясняет Наталья.

Другие преподаватели МГЛУ, пожелавшие остаться анонимными, называли нам количество бастующих: от 20 до 30. TUT.BY удалось выяснить фамилии четверых из них. Также часть преподавателей бастовала лишь в понедельник. Несколько студентов подтвердили нам, что есть пары, которые не проводятся с 26 числа. Но далеко не все.

Бастуют преподаватели по-разному. Например, приходят на пару к студентам, озвучивают свою позицию, раздают методички и ничего не делают.

По той причине, что некоторые болеют, а остальные не могут собраться, уведомление о забастовке отнесли к ректору не подписанным пофамильно.





— Подписей на этом документе нет, потому что я просто не знала, кого туда вносить, — признается Наталья Дулина. — Во-первых, технически сложно собрать подписи со всех. В понедельник пришлось идти к университету партизанскими тропами, иначе нас просто забрал бы ОМОН. Во-вторых, мы понимали: кто-то может присоединиться позже 26 октября, а кто-то решить, что у него закончились на это силы. Поэтому сделали такой формат уведомления, а если начнутся разбирательства — будем бороться.

Кроме того, рассказала Наталья Дулина, надо понимать: в университете есть «актив» преподавателей — они и участвуют в забастовке, а есть «сочувствующие». Когда в начале сентября в МГЛУ были жесткие задержания студентов, именно преподаватели этого вуза одними из первых записали видеообращение в поддержку учащихся. Под ним подписались 140 человек, среди них — как преподаватели, так и другие сотрудники.

— Не все чувствуют в себе силы примыкать к протесту ярко и с открытым забралом, — подчеркивает Наталья. — Тем не менее хотя бы частично поддержка среди преподавателей есть.

От ректора, по словам доцента, уже последовала реакция: в основном это постоянные предупреждения о нарушениях. В остальном зависит от кафедры: где-то заведующий заставляет писать объяснительные, где-то самостоятельно составляет акт об отсутствии.



А вот так администрация отреагировала на уведомление о забастовке. Фото предоставлено Натальей Дулиной

— Официально этот факт [забастовки] стараются скрыть, говорится, что у нас в порядке, в штатном режиме, — говорит Наталья. — Есть телеграм-канал МГЛУ, который ведет администрация, в котором транслируется, что в университете все хорошо, а мы — это маленькая протестная группка, которая мешает всем жить.

Днем 28 октября студенты МГЛУ собирались в актовом зале университета, чтобы обсудить с активом преподавателей возможные форматы забастовки. Администрация при этом не присутствовала.