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Караев о работе своих подчиненных: Зверьми стараемся не быть, но и мягкотелыми тоже не будем
28.10.2020 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси самые мирные и толерантные милиционеры. Они готовы применить оружие только против террористов, но не мирных граждан. Об этом
— Боевое оружие применимо при пресечении действий преступника, когда все остальные методы уже иссякли. И ничего страшного в этом заявлении нет. Ведь имелось в виду моим первым заместителем применение оружия только с точки законности и восстановления правопорядка. Никто не говорил о том, что оно будет применяться без разбору, по мирным протестующим, — прокомментировал Караев недавнее
Глава МВД пояснил, что если человек совершает диверсию или теракт, оказывает активное сопротивление сотруднику милиции, то его будут останавливать всеми имеющимися средствами и способами, в том числе с применением физической силы и боевого оружия.
О «самых мирных, самых толерантных милиционерах»
Караев заявил, что у нас не США и без причины силовики применять оружие не будут. По его словам, «и во Франции, и в России, и в той же Польше» полиция действует более жестко, решительно, чем «самые мирные, самые толерантные милиционеры» в нашей стране.
— Когда я задаю вопрос начальникам управления внутренних дел, почему сотрудника уже били, уже пытались отнять его оружие, душили, а он только тогда стал предупредительными вверх (стрелять). И только когда его почти убили — и то только по ногам (стреляет). Я спрашиваю: почему так? Мне отвечают, что наши милиционеры не готовы убить своего сельчанина, своего земляка, жителя своего района.
Как заявил Караев, эта гуманность сыграла злую шутку, когда «ситуация в корне поменялась».
— Идет война, идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха, а мы все еще раскачиваемся. И моя работа сегодня в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твоей жены зависит от того, насколько ты быстро и решительно выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все пытаешься их уговорить.
Он заявил, что примеров жестокости в отношении сотрудников милиции — масса, и отметил, что «слава Богу, с ОМОНом боятся так поступать».
— Почему-то у граждан такое мнение, что с ОМОНом шутки плохи, а с обычными райотделовскими милиционерами можно побыдлоганить — скажу такое слово. Это будет пресекаться так же жестоко и жестко, как это делает ОМОН, — предупредил Караев.
О тех, кто выходит на улицы
В противоборство с милицией на массовых акциях, заявил Караев, вступают спортивные молодые люди, футбольные фанаты, анархисты. Многие, по его словам, не представляют, что после этого с ними будет «и физически, и юридически».
Нельзя сказать, что в стране действуют иностранные инструкторы. Хотя за это время до 1000 хорошо подготовленных иностранных граждан пытались проникнуть в Беларусь, но этому воспрепятствовал Госпогранкомитет. «Доморощенные бандиты», по словам Караева, списываются через телеграм и объединяются сами.
— Они пытаются работать по нам, по светофорам, по «Табакеркам». К счастью, этих доморощенных бандитов (не скажу, что 100%, но большинство) легко находим и нейтрализуем.
По словам Караева, это «начинающие террористы», которых милиция «нейтрализует в зародыше» при поддержке коллег из ГУБОПиК и КГБ.
На улицах также «присутствует уголовный элемент» — люди, которые недавно освободились по амнистии, заявил он.
— Это те, кто не понял благосклонность и милосердие государства к ним, не оценил этого гуманного шага. И когда они к нам попадают, как правило, в состоянии опьянения, пусть потом не лепечут и не плачут: рецидив суд примет во внимание.
Вместе с тем, по его словам, милиция старается относиться «гуманно и тщательно» к тем, кто совершил правонарушение впервые.
— Зверьми стараемся не быть, но и мягкотелыми тоже не будем.
О милицейском арсенале
В арсенале у милиционеров не только боевое оружие, заявил Караев, но и «слава Богу, нелетальные средства воздействия».
— Среди спецсредств — и палка резиновая, и газ, который официально стоит на вооружении, также водометы, также все те средства обездвиживания — наручники, пластиковые наручники.
Весь этот набор средств, отметил Караев, применяется «для того, чтобы человека успокоить и дать ему остыть, сохранив ему жизнь».
— И всем спектром средств этих правоохранители пользуются. И чтобы ни для кого шоком не было, я скажу так: мы привыкли, что в странах Запада водомет разгоняет, но у нас этого не было. А у нас шок: применили водомет. Но это всего лишь вода, покрашенная краской, охладить некоторый пыл.
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Караев заявил, что у нас не США и без причины силовики применять оружие не будут. По его словам, «и во Франции, и в России, и в той же Польше» полиция действует более...
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