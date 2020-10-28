Караев о работе своих подчиненных: Зверьми стараемся не быть, но и мягкотелыми тоже не будем

Источник материала: Tut.by

В Беларуси самые мирные и толерантные милиционеры. Они готовы применить оружие только против террористов, но не мирных граждан. Об этом заявил глава МВД Юрий Караев.



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— Боевое оружие применимо при пресечении действий преступника, когда все остальные методы уже иссякли. И ничего страшного в этом заявлении нет. Ведь имелось в виду моим первым заместителем применение оружия только с точки законности и восстановления правопорядка. Никто не говорил о том, что оно будет применяться без разбору, по мирным протестующим, — прокомментировал Караев недавнее заявление замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича.

Глава МВД пояснил, что если человек совершает диверсию или теракт, оказывает активное сопротивление сотруднику милиции, то его будут останавливать всеми имеющимися средствами и способами, в том числе с применением физической силы и боевого оружия.

О «самых мирных, самых толерантных милиционерах»

Караев заявил, что у нас не США и без причины силовики применять оружие не будут. По его словам, «и во Франции, и в России, и в той же Польше» полиция действует более жестко, решительно, чем «самые мирные, самые толерантные милиционеры» в нашей стране.

— Когда я задаю вопрос начальникам управления внутренних дел, почему сотрудника уже били, уже пытались отнять его оружие, душили, а он только тогда стал предупредительными вверх (стрелять). И только когда его почти убили — и то только по ногам (стреляет). Я спрашиваю: почему так? Мне отвечают, что наши милиционеры не готовы убить своего сельчанина, своего земляка, жителя своего района.

Как заявил Караев, эта гуманность сыграла злую шутку, когда «ситуация в корне поменялась».

— Идет война, идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха, а мы все еще раскачиваемся. И моя работа сегодня в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твоей жены зависит от того, насколько ты быстро и решительно выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все пытаешься их уговорить.

Он заявил, что примеров жестокости в отношении сотрудников милиции — масса, и отметил, что «слава Богу, с ОМОНом боятся так поступать».

— Почему-то у граждан такое мнение, что с ОМОНом шутки плохи, а с обычными райотделовскими милиционерами можно побыдлоганить — скажу такое слово. Это будет пресекаться так же жестоко и жестко, как это делает ОМОН, — предупредил Караев.

О тех, кто выходит на улицы

В противоборство с милицией на массовых акциях, заявил Караев, вступают спортивные молодые люди, футбольные фанаты, анархисты. Многие, по его словам, не представляют, что после этого с ними будет «и физически, и юридически».

Нельзя сказать, что в стране действуют иностранные инструкторы. Хотя за это время до 1000 хорошо подготовленных иностранных граждан пытались проникнуть в Беларусь, но этому воспрепятствовал Госпогранкомитет. «Доморощенные бандиты», по словам Караева, списываются через телеграм и объединяются сами.

— Они пытаются работать по нам, по светофорам, по «Табакеркам». К счастью, этих доморощенных бандитов (не скажу, что 100%, но большинство) легко находим и нейтрализуем.

По словам Караева, это «начинающие террористы», которых милиция «нейтрализует в зародыше» при поддержке коллег из ГУБОПиК и КГБ.

На улицах также «присутствует уголовный элемент» — люди, которые недавно освободились по амнистии, заявил он.

— Это те, кто не понял благосклонность и милосердие государства к ним, не оценил этого гуманного шага. И когда они к нам попадают, как правило, в состоянии опьянения, пусть потом не лепечут и не плачут: рецидив суд примет во внимание.

Вместе с тем, по его словам, милиция старается относиться «гуманно и тщательно» к тем, кто совершил правонарушение впервые.

— Зверьми стараемся не быть, но и мягкотелыми тоже не будем.

О милицейском арсенале

В арсенале у милиционеров не только боевое оружие, заявил Караев, но и «слава Богу, нелетальные средства воздействия».

— Среди спецсредств — и палка резиновая, и газ, который официально стоит на вооружении, также водометы, также все те средства обездвиживания — наручники, пластиковые наручники.

Весь этот набор средств, отметил Караев, применяется «для того, чтобы человека успокоить и дать ему остыть, сохранив ему жизнь».

— И всем спектром средств этих правоохранители пользуются. И чтобы ни для кого шоком не было, я скажу так: мы привыкли, что в странах Запада водомет разгоняет, но у нас этого не было. А у нас шок: применили водомет. Но это всего лишь вода, покрашенная краской, охладить некоторый пыл.