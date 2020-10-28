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Более 190 тысяч человек потребовали от властей Беларуси прекратить подавление акций протеста

28.10.2020 17:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Amnesty International проинформировала белорусские власти, что организация собрала около 191 тысячи подписей под петицией, призывающей положить конец подавлению мирных протестов и привлечь к ответственности за злоупотребления со стороны милиции.

Сбор подписей под этим обращением был начат накануне президентских выборов в Беларуси, которые прошли 9 августа и которые были отмечены нарушениями прав протестующих. По мере усиления репрессий в отношении мирных демонстрантов петицию подписали десятки тысяч человек из 184 страны.

«Когда мы начали эту кампанию ещё в июле, мы не могли предвидеть, насколько масштабным и жестоким будет преследование мирных протестующих. Белорусские власти бьют печальный рекорд, преследуя критиков и политических оппонентов, арестовывая тысячи людей и ведя кампанию запугивания, пыток и других видов жестокого обращения, которая продолжается до сих пор. Всего пару недель назад заместитель министра внутренних дел пригрозил применить огнестрельное оружие против протестующих», – заявила Аиша Джанг, старший руководитель  кампаний Amnesty International по Беларуси.

«Почти двести тысяч подписей, которые мы собрали, дают чёткий сигнал белорусским властям: прекратите насилие, весь мир наблюдает, людям не всё равно. Мы продолжим требовать ответственности за убийства мирных демонстрантов силами безопасности Беларуси, неизбирательное задержание мирных демонстрантов, пытки задержанных и аресты лидеров оппозиции», – добавила она.

«Систематическая кампания запугивания и террора, проводимая против мирных демонстрантов в Беларуси, должна быть немедленно прекращена. Все нарушения прав человека, совершаемые белорусскими властями в отношении протестующих, должны расследоваться, а все подозреваемые в таких нарушениях должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международными стандартами справедливого судебного разбирательства. Кроме того, абсолютно необходимо, чтобы всех сотрудников силовых органов можно было легко идентифицировать и чтобы незаконная практика использования людей в штатском и на  автомобилях без опознавательных знаков для задержания и избиения протестующих была немедленно прекращена», – потребовала Джанг.

О сборе подписей под петицией к белорусским властям было объявлено 27 июля, на заключительном этапе президентской гонки в стране. К тому времени сотрудники правоохранительных органов задержали уже сотни человек. Ведущие деятели оппозиции и потенциальные кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский были арестованы по ложным уголовным обвинениям. В дальнейшем последовали аресты по политическим мотивам других оппозиционеров.

В дни после выборов сотни тысяч белорусов вышли на улицы, чтобы оспорить официальные результаты выборов. Они были встречены с применением грубой и неизбирательной силы. По меньшей мере шесть протестующих погибли, тысячи были задержаны, сотни подверглись пыткам.

Белорусский народ продолжает акции протеста по стране, еженедельно задерживаются сотни человек. На протяжении всего этого времени в социальных сетях и благодаря независимым СМИ появляются шокирующие кадры продолжающегося насилия в отношении протестующих.

 
 
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Amnesty International проинформировала белорусские власти, что организация собрала около 191 тысячи подписей под петицией, призывающей положить конец подавлению мирных...
 
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