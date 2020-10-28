В Витебске осудили 63-летнюю вдову художника Сергея Кухто. Судья рассуждал, почему люди протестуют

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 28 октября рассмотрел очередное дело по знаменитой статье 23.34 КоАП: 63-летнюю пенсионерку Раису Кухто — бывшую учительницу, вдову художника Сергея Кухто — обвинили в участии в четырех «несанкционированных уличных шествиях» и одном незаконном митинге возле горисполкома. Женщина получила штраф в 24 базовые величины (648 рублей). Судья Владимир Цариков во время процесса несколько раз уходил в рассуждения: например, сообщил участникам процесса, что считает, будто протестующие выходят на улицы, чтобы «получить картинку, разместить ее в интернете».



Раиса Кухто. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Раиса Кухто 44 года проработала учителем. На пенсию вышла только год назад. Она вдова известного художника Сергея Кухто. По мнению искусствоведов, Сергей Кухто — один из наиболее ярких представителей постмодернизма в белорусском изобразительном искусстве ХХ века.

Милиция составила на Раису Кухто пять протоколов: за участие в «несанкционированных уличных шествиях» 6, 13, 20 сентября, 4 октября, а также в «несанкционированном митинге» 12 октября возле горисполкома (в тот день около 30 витебских пенсионеров прошли примерно 300 метров к зданию горисполкома, пообщались с одним из чиновников, договорились на встречу с замом мэра. — Прим. TUT.BY).

Все протоколы судья Владимир Цариков объединил в одно дело.

Раиса Кухто отрицала вину по всем пяти эпизодам, но допустила, что могла находиться в те дни в тех местах в городе, которые указаны в четырех протоколах, связанных с уличными шествиями:

— Я не памятаю дакладна, ці хадзіла там у тыя дні, але дапускаю, што гэта магло быць. Я — актыўны чалавек: езджу на дачу, хаджу на выставы, сустракаюся з людзьмі. У мяне шмат вучняў, якіх я магу сустрэць у горадзе. Таму я магла ўбачыць знаёмых, калі па вуліцы ішла калона, і прайсці з імі разам.

По поводу «несанкционированного митинга» возле горисполкома женщина сообщила:

— Я была там з плакатам «Пенсіянеры супраць гвалту», які сама намалявала. Такім чынам я выказвала меркаванне, што гвалт у дачыненні да любых людзей — гэта недапушчальна.

Пенсионерка рассказала суду, что раньше была аполитичным человеком, но после августовских событий купила Конституцию и стала ее изучать:

— Канстутыцыя зараз заўсёды ляжыць у маёй сумачцы.

— Знали ли вы, что граждане, которые ходят на такие митинги, нарушают закон? — спросил судья.

— Як маці, бабулю і настаўніцу мяне да глыбіні душы закранулі гвалт і жорсткасць, якія адбываюцца ў краіне. Калі чалавека затрымліваюць, яго не павінны біць.

— По каждому такому факту проводятся проверки, — заявил судья.

В зале раздался смех.

— Не надо эмоций! Это действительно так, — заверил всех Владимир Цариков.

Он поинтересовался у Раисы Кухто:

— Может быть, вам кто-то обещал какое-то вознаграждение [за то, что ходите на акции протеста]?

— Мне плаціць маё сумленне. Сумленне — гэтаксама і мой суддзя.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Владимир Цариков пытался понять, почему люди ходят на уличные марши, и рассуждал, обращаясь к Раисе Кухто:

— Неужели есть необходимость выходить на улицы? Ведь есть масса способов получить информацию по задержаниям, условиям содержания [в ИВС]. Для чего нужно выходить на улицу с плакатом? Выйти на улицу — это крайняя мера. Вас не слышат, вас не видят…

— Действительно, это крайняя мера — власть не слышит людей, поэтому люди и выходят с протестами на улицу, — заявил кто-то из зала.

Несколько человек встали и ушли с заседания. Перед уходом заявили:

— Что вы все воспитываете и воспитываете человека, который старше вас, на пенсии и вообще — учитель? Что за классный час вы тут устроили?

Однако Владимир Цариков продолжил делиться мнением, почему, на его взгляд, белорусы протестуют:

— Правильно говорят: вы — педагог, пенсионер. Это заслуживает уважения. Но почему именно таким образом высказывали свою позицию? Есть масса способов разобраться в ситуации, сделать вывод, принять решение. К сожалению, наше общество разделяется на согласных и несогласных, условно, с режимом, властью. Но в большинстве случаев — из тех дел, что я рассматривал, — никто не предпринял никаких попыток [подать властям заявку на разрешение акции]. Потому что это никому не нужно. А нужно выйти на улицу, получить картинку, разместить ее в интернете — и тем самым бороться с властью и режимом.

После просмотра видеоматериалов судья объявил перерыв: Раиса Кухто не признала себя на одной из записей — за 13 сентября. На процесс вызвали свидетеля — сотрудника Октябрьского РОВД Виталия Пралича. Он принес еще одно видео и заявил, что пенсионерка участвовала в несанкционированной акции.

В итоге Владимир Цариков признал Раису Кухто виновной в нарушении ст. 23.34 КоАП. Она получила штраф в 24 базовые величины (648 рублей).