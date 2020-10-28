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Пьяный минчанин угрожал пистолетом мужчине и его семье за то, что тот вмешался в конфликт
28.10.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске мужчина угрожал прохожему и его семье пневматическим пистолетом. Возбуждено уголовное дело. Подробности произошедшего
Инцидент произошел днем 25 октября на столичной улице Кунцевщина. Прохожий вмешался в конфликт между парой и пытался защитить женщину. В ответ скандалист достал пистолет, направил его на прохожего и его семью, потом попытался скрыться. На место вызвали милицию.
Прибывшие сотрудники отдела Департамента охраны МВД по приметам задержали агрессора. При попытке скрыться 39-летний минчанин выбросил пневматический пистолет в кусты. В его куртке правоохранители также нашли нож — нарушитель заявил, что коллекционирует холодное оружие.
Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.
— Ранее мужчина судим за угон, кражу и грабеж. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле), — сообщает пресс-служба ведомства.
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Инцидент произошел днем 25 октября на столичной улице Кунцевщина. Прохожий вмешался в конфликт между парой и пытался защитить женщину.
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