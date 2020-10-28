Пьяный минчанин угрожал пистолетом мужчине и его семье за то, что тот вмешался в конфликт

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина угрожал прохожему и его семье пневматическим пистолетом. Возбуждено уголовное дело. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба МВД.



Фото с сайта ay.by

Инцидент произошел днем 25 октября на столичной улице Кунцевщина. Прохожий вмешался в конфликт между парой и пытался защитить женщину. В ответ скандалист достал пистолет, направил его на прохожего и его семью, потом попытался скрыться. На место вызвали милицию.

Прибывшие сотрудники отдела Департамента охраны МВД по приметам задержали агрессора. При попытке скрыться 39-летний минчанин выбросил пневматический пистолет в кусты. В его куртке правоохранители также нашли нож — нарушитель заявил, что коллекционирует холодное оружие.

Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

— Ранее мужчина судим за угон, кражу и грабеж. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле), — сообщает пресс-служба ведомства.