«Все ваши действия под контролем». В лицей № 2, где вчера была акция протеста, приходила инспектор ИДН

Источник материала: Tut.by

Вчера ученики лицея № 2 в Минске устроили акцию протеста. Несколько десятков лицеистов не пошли на пары, объяснив это участием в забастовке. Сегодня с подростками пообщались представители администрации лицея, а также инспектор по делам несовершеннолетних. Об этом TUT.BY сообщили учащиеся и их родители, сам факт разговора подтвердили и в администрации учебного заведения.



Фото: с сайта лицея № 2

— Сегодня после первой пары собрали на встречу детей из десятых классов, — рассказала мама одной из лицеисток. — С ними общались директор и женщина в милицейской форме. Последняя предупредила об ответственности за размещение информации в соцсетях.

Вечером в лицее пройдет собрание родительского попечительского совета.

TUT.BY известно, что на утренней встрече представитель администрации лицея попросила «прекратить дебаты в классах». Запись разговора есть в редакции, публикуем некоторые цитаты.

— Вы в лицее два месяца, администрация не пыталась каким-то образом давить на вашу гражданскую позицию. Многие из вас ходили с браслетиками, с ленточками, в маечках определенного цвета — мы старались на это спокойно реагировать и уважали вашу честь и достоинство, — сказала представительница школьной администрации. — (…) Слишком много демократии в лицее № 2. Я это вчера поняла. С сегодняшнего дня демократия закончилась.

Педагог отметила, что в ученических группах в соцсетях появляются оскорбительные комментарии в адрес администрации лицея. Среди прочего она пояснила, что учителя переживают за безопасность ребят, но предупредила:

— Если лицей превратится в дебаты политические, то будете учиться по своим микрорайонам.

На встрече выступила представитель инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского района Минска, которую представили Анастасией Андреевной. Уточнялось, что она пришла «именно по вопросу освещения информации в соцсетях».

— Вы можете изучать информацию ну… и на канале «Нехта» — это ваше право, но распространять информацию, какие-то призывы выкладывать, лозунги — за это есть определенная статья. И вы можете быть привлечены к ответственности и за распространение, и за участие.

Анастасия Андреевна добавила, что большинство ребят достигли возраста привлечения к ответственности. Она упрекнула лицеистов, что ребята распространили «информацию о несанкционированном мероприятии», в котором участвовали.

— Есть Кодекс об образовании, на основании которого вы можете быть привлечены к дисциплинарной ответственности, получить выговор либо вас вообще исключат из данного учреждения образования. Вы должны действия все свои фильтровать, изучать информацию не однобоко, а всесторонне — и развиваться. Если хотите участвовать, это ваше право, но также вы понесете наказание за это — есть административное наказание, а есть уголовное. Социальные сети мониторятся нами, прокуратурой, все ваши действия под контролем, поэтому, пожалуйста, фильтруйте, что выкладываете в соцсети.

В коротком комментарии TUT.BY директор лицея № 2 Светлана Грицюта сказала, что всю нужную информацию дети получили на встрече, доведут ее и родителям.

— Никаких мер не будет к детям приниматься однозначно. Ничего такого нет в том, что на встрече был инспектор ИДН, всегда в конце четверти приходит и проводит беседу.

Сегодня обстановка была спокойной, добавила педагог.