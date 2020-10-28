Многодетная мама из-за событий в стране отказалась от ордена Матери

Источник материала: Tut.by

Татьяна Станкевич — многодетная мама из Смолевичей. В их семье — пятеро детей. Осенью этого года она отказалась от ордена Матери, так как посчитала, что в сегодняшней ситуации это будет идти вразрез с ее принципами и совестью. «В другое время я бы с радостью приняла орден, но сейчас, после того, что происходит в стране, когда так относятся к белорусам, не могу», — говорит она. В этом году орденом Матери наградили 240 женщин из всех областей страны. Указ о награждении орденом подписывает президент.



Татьяна и ее муж Павел с детьми. Фото: личный архив семьи Станкевич

Татьяна по образованию учитель русского языка и литературы, но почти десять лет — в декретном отпуске. В их семье пятеро детей: Тимофей, Анастасия, Вера, Федор и Дарина. Старшем сыну Тимофею 9 лет, младшей дочери Дарине — год и четыре месяца.

— У нас прекрасные детки, двое уже учатся в школе, занимаются музыкой. В воскресенье мы всей семьей ходим в церковь, потому что мы христиане, люди верующие. Однажды я услышала слова священника, и они мне очень понравились: он говорил о семье и взял народную этимологию слова «семья», то есть семь «я»: папа, мама и пятеро деток.

Татьяна говорит, что напротив их дома, в центре ремесел, был избирательный участок. И вечером 9 августа, в день выборов, люди пришли к нему, было слышно, как они кричат: «Позор!»

— Потом я узнала, что Лукашенко на выборах набрал больше 80%, и, честно говоря, в тот же день вечером мужу сказала, что если мне предложат орден Матери, то не хочу его брать. Все, что происходило дальше, я тоже очень болезненно воспринимала, просто ходила и плакала. Я молилась Богу, чтобы он вмешался в ситуацию, чтобы ушло беззаконие. Меня это все всколыхнуло. В день выборов, когда люди кричали на улице: «Позор!», старший сын спросил, почему они кричат. И я ответила: «Люди кричат, потому что не хотят, чтобы их обманывали, они кричат, потому что устали от лжи». Детям я объясняю, что если обманул — найди силы подойти и признаться, только сильные люди могут сказать, что обманули, трус никогда не признается.



Фото: личный архив семьи Станкевич

В конце сентября, рассказывает Татьяна, ей позвонили из территориального центра социального обслуживания населения и сказали про орден Матери.

— В другое время я бы с радостью приняла орден, но сейчас, после того, что происходит в стране, когда так относятся к белорусам, не могу, — говорит она. — Затем мне перезвонили и попросили приехать и оформить отказ от ордена письменно. Конечно, мне объясняли, что это не лично президент вручает орден, я это понимаю, но указ подписывает он, и для меня этот орден сейчас как пряник, а как получать пряник, когда вокруг бьют дубинками? Моя совесть не позволяет. Естественно, я понимаю, что воспитывать детей — это огромный труд и этот орден дается заслуженно. Это колоссальный труд.

Татьяна говорит, что в отказе от ордена муж ее поддержал. После награждения орденом женщина может получить разовое пособие в размере пяти прожиточных минимумов. Сегодня это около 1300 рублей. Но когда человек от ордена отказывается, пособие ему тоже не выплачивают.

— Конечно, в многодетной семье всегда есть на что потратить деньги, но мысли о деньгах я тут же от себя отгоняла. Приведу пример: мы однажды поехали с семьей в торговый центр, и я выбирала себе в магазине шарф. Моему ребенку дверью прижали палец, она плакала, я бросила шарф, оплату, мы побежали в туалет, потому что нужно было обработать палец. Через какое-то время вернулась в магазин и завершила покупку, но уже совершенно без настроения. Когда мы приехали домой, я поняла, что отвезу обратно этот шарф, потому что не смогу его носить с радостью, у меня с этим шарфом связано неприятное воспоминание. Понимаете мою логику? Если с чем-то связана неприятная эмоция, мысли, воспоминания, ты не можешь потом этим с радостью пользоваться.

О том, что Татьяна отказалась от ордена, она не говорила никому, кроме сестры и мужа. Но в какой-то момент решила сделать историю публичной. Так как считает, что «чем больше людей заявят, что они против насилия, лжи и беззакония, тем лучше».

— Мы не ходим на акции протеста. Во-первых, потому что священник дал личный совет не ходить. Да и я прекрасно понимаю, что есть риски, а я нужна детям здесь и сейчас, каждый день.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома по поводу сведений об отказе от ордена Матери TUT.BY переадресовали в территориальный центр социального обслуживания населения. Там сказали, что никакой информации журналистам о гражданах по телефону они не предоставляют.