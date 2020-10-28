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КГБ: поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма

28.10.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расследованием инцидента с поджогом кабинета в здании ГАИ в Мозыре займется управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. Произошедшее квалифицировано как акт терроризма. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.


Фото: Следственный комитет

— Данные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 289 (Акт терроризма) УК РБ. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных лиц, — заявил Бычек.

ЧП произошло минувшей ночью. По версии следствия, неизвестный подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Сгорел кабинет.

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают причастных к произошедшему.

 
 
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Расследованием инцидента с поджогом кабинета в здании ГАИ в Мозыре займется управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области.
 
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