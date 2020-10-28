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Россиянку из «Ельцин-центра», задержанную в Барановичах, отпустили с предупреждением
28.10.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 октября суд в Барановичах рассмотрел административное дело редактора интернет-проектов «Ельцин-центра», россиянки Марины Петрушко. Ее, напомним,
Как сообщил ее адвокат Антон Гашинский, суд вынес Марине Петрушко предупреждение по статье 23.34 КоАП. После заседания она вышла на свободу.
Марина Петрушко живет и работает в России. В Барановичи она приехала, чтобы побыть со своей 83-летней мамой. 25 октября ее задержали на автобусной остановке. На женщину составили протокол по 23.34. Свою вину в участии в несанкционированной протестной акции Петрушко отрицала. Трое суток до суда она провела в ИВС.
На судебном заседании присутствовал представитель российского консульства. О задержании сотрудницы президентского центра знали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что эта информация проверяется, писало вчера
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Трое суток до суда она провела в ИВС.
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