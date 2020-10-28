После акции солидарности в БрГТУ девять студентов попали в список на отчисление

Источник материала: Tut.by

Девять студентов Брестского государственного технического университета попали в список на отчисление после акции солидарности 26 октября. Об этом сообщается в докладной записке на имя ректора вуза. Фотографию документа прислал в редакцию TUT.BY читатель.



Фото читателя

Судя по фотографии, докладная записка подписана проректором БрГТУ по воспитательной работе Натальей Яловой. В документе она просит отчислить из университета девять студентов, которые обучаются на разных курсах факультетов: электронно-информационных систем, строительного и экономического. Такое дисциплинарное взыскание учащиеся получили в связи с «неоднократным нарушением условий договоров о подготовке специалистов с высшим образованием, нарушением Правил внутреннего распорядка для обучающихся БрГТУ».

Один из студентов, который попал в список на отчисление, сообщил TUT.BY, что все «кандидаты на вылет» были в понедельник, 26 октября, в фойе главного корпуса, где проходила стихийная акция солидарности. Продлилась она недолго. К студентам, которые стояли с плакатами, вышли представители администрации вуза и провели в аудиторию на профилактическую беседу. После этого они вернулись на пары.



Фото: Бинокль

— Я просто там стоял: не хлопал, плакат не держал, но на следующий день узнал, что оказался в списке из 13 студентов, которым объявили выговор, — рассказал учащийся из списка, который попросил не называть его имени. — Сегодня вызвали в деканат и дали прочитать эту докладную записку. Если честно, то удивился. У меня нет прогулов, учусь хорошо, претензий ко мне не было. Я — платник. У нас есть бюджетники, которые на пары не ходят и их выгнать не могут, а меня за что?!

По информации собеседника, его приказ об отчислении еще не подписан:

— Думаю, что приказ подпишут. Жалею о том, что вышел в понедельник? Нет, не жалею. Не понимаю, зачем учиться в университете, где нельзя открыто выражать свое мнение.

Дарья Манюк — единственная девушка в списке. Она сообщила TUT.BY, что с сегодняшнего дня больше не является студенткой БрГТУ. Приказ об отчислении девушка получила сегодня. Во вторник, 27 октября, ей объявили выговор за участие в акции солидарности.

— Сегодня ехала в университет, чтобы подписать ознакомление с приказом о выговоре, я листала соцсети и в этот момент увидела фотографию этой докладной записки, — рассказала Дарья. — Слухи об отчислении ходили еще со вчерашнего дня, и мы, можно сказать, уже просто ждали списка. В деканате мне показали приказ и о выговоре, и о моем отчислении.

О произошедшем девушка сразу сообщила родителям. Они ее поддержали. В планах на будущее у теперь уже бывшей студентки — подать документы на учебу в один из европейских вузов.

— А пока найду работу. Предложения уже поступали, — поделилась Дарья.

Комментарий по поводу докладной записки мы попытались взять в администрации БрГТУ. Дозвониться до нового ректора Александра Бахановича не удалось. Первый проректор Александр Омельянюк сказал, что не может комментировать вопросы воспитательной работы, и посоветовал обратиться к проректору Наталье Яловой, которая курирует данное направление. Мы созвонились с Натальей Петровной, но она от общения отказалась без объяснения причин.

Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУКИ, МГЛУ, БрГТУ.

Теперь уже бывший глава Брестского технического университета Александр Драган занимал эту должность с мая 2018 года. После его ухода у главного корпуса университета неоднократно проходили стихийные акции солидарности в поддержку экс-ректора.