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МВД опубликовало видео с признаниями девушки, которая бросала камни в здание РУВД

28.10.2020 20:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-служба МВД сообщила, что задержана девушка, которая бросала камни в Центральное РУВД в воскресенье, 25 октября.

— Правоохранители задержали 26-летнюю девушку в Минске во время пресечения массовых беспорядков в минувшее воскресенье. Она была в числе агрессивно настроенных людей и забрасывала камнями транспорт и здание Центрального РУВД, — заявили в пресс-службе.

На опубликованном видео девушка говорит, что «с группой людей использовала камни для того, чтобы бросать их в РУВД». Объясняет, что поддалась стадному инстинкту, а также призывам человека, который говорил, что надо делать.

Жительница Минска также рассказывает, что бросала камни «до 5 раз», а когда начались взрывы, испугалась и забежала в подъезд, где ее и задержали.

Как заявили в МВД, девушка проходит подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

— Фигурантка приехала жить в столицу из Гродненской области, работает оператором службы поддержки, ранее не судима.
Что известно о воскресном нападении протестующих на Центральное РУВД в Минске

Как ранее сообщали в Следственном комитете, инцидент с нападением на Центральное РУВД включен в общее уголовное дело по фактам нарушения общественного порядка.

— Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Это общее уголовное дело, в рамках которого устанавливается в том числе лицо, причастное к повреждению остекления окна в Центральном РУВД, — сообщил TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.

Нападением на РУВД объяснил применение милицией физической силы и спецсредств 25 октября глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

 
Теги: Минск
 
 
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На опубликованном видео девушка говорит, что «с группой людей использовала камни для того, чтобы бросать их в РУВД». Объясняет, что поддалась стадному инстинкту, а...
 
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