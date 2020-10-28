В БГМУ отчисляют студентов. На пришедших поддержать их преподавателей, однокашников и родителей вызвали ОМОН

Источник материала: Tut.by

К концу рабочего дня в разных телеграм-каналах появилась информация, что из БГМУ отчисляют студентов. По словам самих ребят, вуз должны покинуть где-то 20−30 человек. Руководство университета происходящее пока никак не комментирует и точную цифру отчисленных не называет. Примерно в пять вечера студенты разных курсов стали собираться у ректората, чтобы прояснить ситуацию и поддержать отчисленных. Где-то в 19.20 к вузу приехали силовики.



Цепь солидарности у БГМУ. Фото читателя TUT.BY

Полина Корженевская, студентка 3-го курса лечебного факультета, — одна из отчисленных студентов. Она не отрицает своей активной гражданской позиции и участия в акциях в университете. По словам девушки, в документе об отчислении, который ей пока не выдали на руки, у нее, как и у других ребят, одинаковые формулировки.

— Если своими словами, звучат они так: «нарушение правил внутреннего распорядка и срыв учебного процесса», — рассказывает девушка.

По словам Полины, сегодня они узнали об отчислении 29 человек: 15 с лечебного факультета, 12 — с педиатрического и двух с фармацевтического. По другим сведениям, отчислили около 20 человек.

Вечером поддержать отчисленных к ректорату пришли студенты и несколько преподавателей. Приехали и родители некоторых студентов.

— Ректор вышел к нам на разговор, но четких ответов на вопросы мы так и не получили, — говорит одна из студенток, которая пришла поддержать отчисленных. — Нам сказали, они отчислены за прогулы 26 октября, но я знаю тех из них, кто был в этот день на парах.

В поддержку отчисленных студенты стали собирать подписи. За одну из студенток — Яну Зябко — подписались более ста человек. Ребята говорят, что планируют и завтра собираться в поддержку однокашников.

По словам очевидцев, параллельно с теми, кто стоял внутри вуза, группа поддержки стала собираться и возле главного корпуса. Среди них медик Ирина. Она рассказала, что где-то в 19.20 подъехали силовики.

Задержаний она и корреспондент TUT.BY не видели. Стоящих оттеснили от главного входа. Ребята разошлись, а несколько человек в их поддержку на тротуаре выстроились в цепь солидарности у здания БГМУ.

Получить официальный комментарий вуза, а также узнать точное количество отчисленных TUT.BY не удалось. В ректорате нам сообщили, что в четверг утром пресс-секретарь вуза прокомментирует ситуацию. Как только мы получим этот комментарий, сразу опубликуем.