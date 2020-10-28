Генпрокурор: По фактам беспорядков возбуждено более 650 уголовных дел, девять рассмотрены судами

Источник материала: Tut.by

К концу октября возбуждено 657 уголовных дел по фактам массовых беспорядков и совершения насильственных действий в отношении силовиков. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире «Беларусь 1».



Фото: prokuratura.gov.by

Швед привел статистику: в начале октября таких дел было более 400, в середине месяца — более 500, сейчас — 657.

По мнению Шведа, цифры свидетельствуют о неотвратимости наказания, а также о том, что каждому факту противоправных действий будет дана правовая оценка.

— По этим делам признаны сегодня обвиняемыми около 200 человек. Около 70 дел уже направлены в суды, девять дел рассмотрены судами. По большинству из них лица осуждены к лишению свободы, и дальше такая практика будет продолжаться, — заявил генпрокурор.

Швед отметил, что значительный рост таких дел также свидетельствует о радикализации протестов.

— Все то движение, которое нам преподносят как мирное, давно уже не мирное. По сути дела, идет война, война, которая приобрела в последние несколько недель крайне радикальные формы, — отметил глава Генпрокуратуры.

Он также сообщил, что по некоторым фактам решается вопрос о квалификации по статье «Терроризм».

— Первый шаг — мы жжем покрышки, дальше — бросаем «коктейли Молотова», а дальше смотрите, какие призывы: давайте убивать. Они уже потеряли чувство реальности, перешли грань, когда они не понимают, что их действия, по сути, террор со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Швед пообещал публичные процессы, на которых люди увидят, кто проходит по этим делам.

— Предварительно могу сказать, примерно половина безработные, треть — ранее судимые, — заявил он.