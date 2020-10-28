Источник материала: Tut.by

Врывавшиеся в квартиры минчан 25 октября силовики никаких законов не нарушили. Об этом заявил глава МВД Юрий Караев в эфире «Беларусь 1» .



Фото: TUT.BY

По его словам, часть людей в тот день была «заряжена на драку», среди них много было пьяных. Эти люди, «не добившись столкновений», решили забросать камнями Центральное РУВД и милицейские машины.

— Тогда к ним применили спецсредства (всего лишь светошумовые гранаты), чтобы отогнать их и захватить их, тех, кто это делал, они же преступники, 30 человек примерно. Они забежали в один дом, у них на плечах, естественно, вошли сотрудники органов.

По словам Караева, при этом милиция никаких законов не нарушила.

— Я хочу напомнить, во-первых, по Закону «Об органах внутренних дел» сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается человек, совершающий преступление. И второе, откуда мы знаем, они вошли в квартиры своих сторонников или просто ворвались к добропорядочным гражданам, которые ни сном, ни духом. Мы это должны пресекать.

Глава МВД заявил, что из квартир «изъяли» тех, кто бросал камни, и они «дают уже показания».

— Так что все на законных основаниях, — резюмировал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МВД о врывавшихся в квартиры минчан силовиках: Закон они не нарушили Глава МВД заявил, что из квартир «изъяли» тех, кто бросал камни, и они «дают уже показания».

Накануне, напомним, Александр Лукашенко, что это он отдал приказ применить спецсредства и разогнать протестующих. По его словам, это была «пьяная обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая» толпа, которую надо было «вытаскивать» из квартир.