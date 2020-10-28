«Сидел бы тихо, может, не привлек внимание». Караев рассказал, в чем обвиняют жителя «двора перемен» Латыпова

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что задержанный житель «двора перемен» Степан Латыпов замешан в коррупционных преступлениях. Кроме того, он планировал отравить силовиков ядохимикатами. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил министр внутренних дел Юрий Караев.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Поставка тех самых ядохимикатов, средств защиты растений, с попытками взяток. К слову, мы их все докажем, — заявил Караев.

По его словам, «сидел бы он [Латыпов] тихо, может, не привлек к себе внимание».

Глава МВД также заявил, что Латыпов «планировал распылить ядохимикаты с какой-нибудь высотки на боевые порядки ОМОНа и внутренних войск».

— Прекрасно, видимо, при этом сознавал, что распыление попадет не только на наших (силовиков), а и на всех граждан. А ему того и надо, чтобы и та, и другая сторона максимально обозлились, экстремистски себя повели и те, и другие. Вот он чего и добивался. Глубоко ему наплевать на людей наших. Ну, будет отвечать, — заявил Караев.

Напомним, Степана Латыпова задержали 15 сентября, как сообщал тогда адвокат, по подозрению по ст. 293 УК (Массовые беспорядки). Позже оказалось: мужчину еще подозревают в намерении применить яд против силовиков. Об этом сообщили по телевидению. Якобы Латыпов хотел использовать для этого дифосфин и «препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин». По версии милиции, Степан Латыпов вынашивал план обработать ядами земельные участки и дачи милиционеров, распылить во время акции вещество возле сотрудников ОМОНа и внутренних войск.