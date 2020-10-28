ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сидел бы тихо, может, не привлек внимание». Караев рассказал, в чем обвиняют жителя «двора перемен» Латыпова

29.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что задержанный житель «двора перемен» Степан Латыпов замешан в коррупционных преступлениях. Кроме того, он планировал отравить силовиков ядохимикатами. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил министр внутренних дел Юрий Караев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Поставка тех самых ядохимикатов, средств защиты растений, с попытками взяток. К слову, мы их все докажем, — заявил Караев.

По его словам, «сидел бы он [Латыпов] тихо, может, не привлек к себе внимание».

Глава МВД также заявил, что Латыпов «планировал распылить ядохимикаты с какой-нибудь высотки на боевые порядки ОМОНа и внутренних войск».

— Прекрасно, видимо, при этом сознавал, что распыление попадет не только на наших (силовиков), а и на всех граждан. А ему того и надо, чтобы и та, и другая сторона максимально обозлились, экстремистски себя повели и те, и другие. Вот он чего и добивался. Глубоко ему наплевать на людей наших. Ну, будет отвечать, — заявил Караев.

Читайте также
«Это как в любом доме найти перекись водорода». Химики о ядах, найденных у жителя «двора перемен» Латыпова
«В шоке от того, как поступили со Степаном». Соседи, коллеги и близкие — о жителе «площади перемен» Латыпове

Напомним, Степана Латыпова задержали 15 сентября, как сообщал тогда адвокат, по подозрению по ст. 293 УК (Массовые беспорядки). Позже оказалось: мужчину еще подозревают в намерении применить яд против силовиков. Об этом сообщили по телевидению. Якобы Латыпов хотел использовать для этого дифосфин и «препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин». По версии милиции, Степан Латыпов вынашивал план обработать ядами земельные участки и дачи милиционеров, распылить во время акции вещество возле сотрудников ОМОНа и внутренних войск.

Правозащитники признали Степана Латыпова политическим заключенным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Глубоко ему наплевать на людей наших. Ну, будет отвечать», - заявил Караев.
 
Новости дня
Новости общества
 
В БГМУ отчисляют студентов. На пришедших поддержать их преподавателей, однокашников и родителей вызвали ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика