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«Сидел бы тихо, может, не привлек внимание». Караев рассказал, в чем обвиняют жителя «двора перемен» Латыпова
29.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что задержанный житель «двора перемен» Степан Латыпов замешан в коррупционных преступлениях. Кроме того, он планировал отравить силовиков ядохимикатами. Об этом
— Поставка тех самых ядохимикатов, средств защиты растений, с попытками взяток. К слову, мы их все докажем, — заявил Караев.
По его словам, «сидел бы он [Латыпов] тихо, может, не привлек к себе внимание».
Глава МВД также заявил, что Латыпов «планировал распылить ядохимикаты с какой-нибудь высотки на боевые порядки ОМОНа и внутренних войск».
— Прекрасно, видимо, при этом сознавал, что распыление попадет не только на наших (силовиков), а и на всех граждан. А ему того и надо, чтобы и та, и другая сторона максимально обозлились, экстремистски себя повели и те, и другие. Вот он чего и добивался. Глубоко ему наплевать на людей наших. Ну, будет отвечать, — заявил Караев.
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«Сидел бы тихо, может, не привлек внимание». Караев рассказал, в чем обвиняют жителя «двора перемен» Латыпова
«Глубоко ему наплевать на людей наших. Ну, будет отвечать», - заявил Караев.
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