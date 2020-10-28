Тихановская: лучшие вузы мира готовы принять белорусских студентов

Лучшие вузы Европы и мира готовы принять уволенных за участие в протестных акциях студентов Беларуси. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для белорусов выделила Словакия.

Об этом сообщила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем обращении к студентам 28 октября.

Ниже - ее обращение.

«Я горжусь нашим молодым поколением – студенты третий день поддерживают забастовку. БГУИР, МГЛУ, БГМУ, БГАИ, БГУКИ, БрГТУ, БГУ, БГТУ, МИТСО, БНТУ, БГЭУ – страна восхищается вашей стойкостью!

Режим прячется от вас, когда ректор закрывается от студентов на ключ, когда вас отчисляют и выставляют фигурантами уголовного дела, когда увольняют солидарных преподавателей и устраивают разгоны прямо под университетами.

Помните: фонды солидарности готовы поддерживать каждого, кто пострадал за свою позицию. Все, кого отчислят, смогут продолжать образование – очно или дистанционно. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для беларусов выделила Словакия. Сотни студентов и преподавателей могут получить стипендии в Чехии, Словении и скандинавских странах. Лучшие ВУЗы мира готовы помочь вам, потому что вы – настоящее будущее демократии в Беларуси».

Напомним, вглавных ВУЗах страны начались отчисления из-за участия студентов в акциях протеста. Под приказы уже попали студенты из БНТУ, БГМУ, БрГТУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГУ и Белорусской государственной академии искусств.

Политическая ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. В стране бастуют и выходят на акции протеста строители, работники совершенно разных сфер и студенты многих ВУЗов. В БНТУ учащиеся пошли маршем по территории университета. В МГЛУ протестующие студенты высказали в лицо преподавателю свои претензии.