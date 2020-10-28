|
В Беларуси начали отчислять студентов
29.10.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В главных ВУЗах страны начались отчисления из-за участия студентов в акциях протеста. Под приказы уже попали студенты из БНТУ, БГМУ, БрГТУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГУ и Белорусской государственной академии искусств.
Белорусская государственная академия искусств стала первым вузом, где начали отчислять студентов. Вчера там были отчислены 3 человека и еще 2 получили выговоры.
Сегодня утром несколько студентов БНТУ одни из первых узнали о своём отчислении. Их связывает одно - они ранее были задержаны во время акции протеста в понедельник 26 октября. Всего, по информации учащихся, на акциях протеста позавчера были задержаны 32 студента БНТУ,
В Белорусском государственном медицинском университете отчислили уже 12 человек, а в Брестском государственном техническом университете подан приказ об увольнении девяти студентов,
"Прямо сейчас в БГМУ происходят отчисления. Студенты массово собираются в поддержку коллег. В ректорате все проректоры и ректор, деканы. Студентов вызывают по-одному, сначала 10 минут гадко морально издеваются, затем дают приказ, который готов заранее, объяснительные просто прикрепляют. Формулировка никого не волнует", -
В стачкоме Белорусского государственного университета культуры и искусств
Naviny.by
В Telegram-канале студентов Гродненского государственного университета
Напомним, ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. В стране
После этого вчера на совещании Александр Лукашенко
"Студенты пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улицам, но они должны быть отчислены из вуза", - заявил глава государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В главных ВУЗах страны начались отчисления из-за участия студентов в акциях протеста. Под приказы уже попали студенты из БНТУ, БГМУ, БрГТУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГУ и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)