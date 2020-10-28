В Беларуси начали отчислять студентов

В главных ВУЗах страны начались отчисления из-за участия студентов в акциях протеста. Под приказы уже попали студенты из БНТУ, БГМУ, БрГТУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГУ и Белорусской государственной академии искусств.

Белорусская государственная академия искусств стала первым вузом, где начали отчислять студентов. Вчера там были отчислены 3 человека и еще 2 получили выговоры.

Сегодня утром несколько студентов БНТУ одни из первых узнали о своём отчислении. Их связывает одно - они ранее были задержаны во время акции протеста в понедельник 26 октября. Всего, по информации учащихся, на акциях протеста позавчера были задержаны 32 студента БНТУ, сообщает Еврорадио. Будут ли их всех отчислять, пока что не ясно.

В Белорусском государственном медицинском университете отчислили уже 12 человек, а в Брестском государственном техническом университете подан приказ об увольнении девяти студентов, передает Telegram-канал "Наша Ніва".

"Прямо сейчас в БГМУ происходят отчисления. Студенты массово собираются в поддержку коллег. В ректорате все проректоры и ректор, деканы. Студентов вызывают по-одному, сначала 10 минут гадко морально издеваются, затем дают приказ, который готов заранее, объяснительные просто прикрепляют. Формулировка никого не волнует", - пишет Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

В стачкоме Белорусского государственного университета культуры и искусств сообщили об отчислении 18 студентов. Накануне они писали объяснительные, а сегодня не смогли попасть в БГУКИ — их пропуски оказались заблокированы.

Naviny.by пишут , что появляются сообщения об отчислениях отдельных студентов в Белорусском государственном университете физической культуры.

В Telegram-канале студентов Гродненского государственного университета опубликована выписка из приказа от 27 октября об отчислении студентки 4-го курса факультета искусств и дизайна за «нарушение правил внутреннего распорядка и совершение ранее иных противоправных действий», причем копию документа девушке не дали.

Напомним, ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. В стране бастуют и выходят на акции протеста строители, работники совершенно разных сфер и студенты многих ВУЗов. В БНТУ учащиеся пошли маршем по территории университета. В МГЛУ протестующие студенты высказали в лицо преподавателю свои претензии.

После этого вчера на совещании Александр Лукашенко приказал отчислять студентов.

"Студенты пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улицам, но они должны быть отчислены из вуза", - заявил глава государства.