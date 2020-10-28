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Некоторые маршруты общественного транспорта изменятся в Минске с 29 октября
29.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. После открытия движения по улице Толстого в Минске изменятся маршруты двух городских автобусов и нескольких маршрутных такси, сообщает Минсктранс.
С 29 октября движение 24-го и 65-го автобусов в направлении улицы Воронянского от Романовской слободы организуют по улицам Немига, Богушевича, Клары Цеткин и Толстого. А некоторые маршрутки в сторону Лошицы будут ездить по привычному пути через улицы Немига, Мясникова и Толстого.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Участок был закрыт с середины марта в связи со строительством дополнительной эстакады. После открытия дорожники будут укладывать плитку и монтировать освещение. Саму эстакаду, которая станет частью первого городского кольца, откроют в 2021 году.
По задумкам проектировщиков, получится развязка в виде петли, которая даст возможность транспорту поворачивать с Толстого налево и направо.
Напомним, 19 октября после ремонта открыли для движения путепровод на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской. При этом работы завершили на целый месяц раньше, чем планировали. Благодаря "капиталке" путепровода движение 39-го и 77-го троллейбусных маршрутов восстановилось по постоянным трассам – с разворотом по улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улице Орловской против часовой стрелки.
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В четверг дорожники откроют движение под мостом на улице Толстого, в связи с этим некоторые автобусы и маршрутки будут ходить по измененным трассам.
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