Некоторые маршруты общественного транспорта изменятся в Минске с 29 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. После открытия движения по улице Толстого в Минске изменятся маршруты двух городских автобусов и нескольких маршрутных такси, сообщает Минсктранс.

С 29 октября движение 24-го и 65-го автобусов в направлении улицы Воронянского от Романовской слободы организуют по улицам Немига, Богушевича, Клары Цеткин и Толстого. А некоторые маршрутки в сторону Лошицы будут ездить по привычному пути через улицы Немига, Мясникова и Толстого.

Участок был закрыт с середины марта в связи со строительством дополнительной эстакады. После открытия дорожники будут укладывать плитку и монтировать освещение. Саму эстакаду, которая станет частью первого городского кольца, откроют в 2021 году.

По задумкам проектировщиков, получится развязка в виде петли, которая даст возможность транспорту поворачивать с Толстого налево и направо.

Напомним, 19 октября после ремонта открыли для движения путепровод на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской. При этом работы завершили на целый месяц раньше, чем планировали. Благодаря "капиталке" путепровода движение 39-го и 77-го троллейбусных маршрутов восстановилось по постоянным трассам – с разворотом по улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улице Орловской против часовой стрелки.

Читайте также: