Путин наградил Бельянинова за интеграцию РФ и Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов получил благодарность от президента России Владимира Путина c формулировкой "за большой вклад в развитие Союзного государства и укрепление российско-белорусского сотрудничества".

Ранее Бельянинов занимал должность главы Евразийского банка развития (ЕАБР), одним из участников которого является Беларусь. Инвестиции ЕАБР в республику за все время сотрудничества составили более 1,5 миллиарда долларов. В частности, при нем банк подписал крупное соглашение с ОАО "Беларуськалий". Данный проект представлял собой модернизацию производства и строительство нового рудника.

Также значимым проектом для развития Союзного государства Бельянинов считает деятельность Ассамблеи народов Евразии.

© Sputnik Благодарность президента РФ Владимира Путина

"Ассамблея была организована 3,5 года назад, за создание этой организации выступили более 60 стран. Для нас этот проект как ребенок, и вот он начал жить, вставать на ноги. Мы провели много презентаций о работе Ассамблеи во многих странах. Важное мероприятие, которое мы готовим сейчас – это международные спортивные игры "Евразиада", которые мы планируем провести в Уфе и сейчас уточняем сроки. Проект уже получил одобрение руководства Башкортостана и Министерства спорта России", – рассказал он.

Отдельно Бельянинов отметил роль агентства Sputnik в освещении деятельности Ассамблеи.

"Я очень благодарен Sputnik и восхищаюсь: как бы вас не критиковали наши "злейшие друзья", вы становитесь только сильнее, интереснее и содержательнее. Конечно, взаимодействие со Sputnik для нас – большая честь. Мы понимаем, какая у вас аудитория, какое количество стран и языков вещания", – заявил он.

Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" был учрежден в 2017 году. Организация сосредоточена на евразийской интеграции народов посредством дипломатических, культурных и торговых связей.