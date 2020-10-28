ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин наградил Бельянинова за интеграцию РФ и Беларуси

29.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов получил благодарность от президента России Владимира Путина c формулировкой "за большой вклад в развитие Союзного государства и укрепление российско-белорусского сотрудничества".

© Photo : Посольство России в Беларуси
Путин наградил советника-посланника посольства РФ в Беларуси

Ранее Бельянинов занимал должность главы Евразийского банка развития (ЕАБР), одним из участников которого является Беларусь. Инвестиции ЕАБР в республику за все время сотрудничества составили более 1,5 миллиарда долларов. В частности, при нем банк подписал крупное соглашение с ОАО "Беларуськалий". Данный проект представлял собой модернизацию производства и строительство нового рудника.

Также значимым проектом для развития Союзного государства Бельянинов считает деятельность Ассамблеи народов Евразии.

© Sputnik
Благодарность президента РФ Владимира Путина

"Ассамблея была организована 3,5 года назад, за создание этой организации выступили более 60 стран. Для нас этот проект как ребенок, и вот он начал жить, вставать на ноги. Мы провели много презентаций о работе Ассамблеи во многих странах. Важное мероприятие, которое мы готовим сейчас – это международные спортивные игры "Евразиада", которые мы планируем провести в Уфе и сейчас уточняем сроки. Проект уже получил одобрение руководства Башкортостана и Министерства спорта России", – рассказал он.

Отдельно Бельянинов отметил роль агентства Sputnik в освещении деятельности Ассамблеи.

"Я очень благодарен Sputnik и восхищаюсь: как бы вас не критиковали наши "злейшие друзья", вы становитесь только сильнее, интереснее и содержательнее. Конечно, взаимодействие со Sputnik для нас – большая честь. Мы понимаем, какая у вас аудитория, какое количество стран и языков вещания", – заявил он.

Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" был учрежден в 2017 году. Организация сосредоточена на евразийской интеграции народов посредством дипломатических, культурных и торговых связей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Бельянинов занимал должность главы Евразийского банка развития (ЕАБР), одним из участников которого является Беларусь.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси начали отчислять студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика