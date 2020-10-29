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«Редко выступаю, но сейчас не смогла молчать». Что происходит в меде, где объявили об отчислениях
29.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В среду к вечеру в разных телеграмм-каналах стала появляться информация, что из Белорусского государственного медицинского университета
После 18.00 у дверей ректората БГМУ аншлаг. Тут собралось человек пятьдесят, а может и больше. Это студенты, которых отчисляют, и их однокашники, они же группа поддержки. Ребята с разных курсов и факультетов. Информация о том, скольким именно парням и девушкам придется покинуть вуз, разнится. Не многие из них сразу готовы называть свои имена и фамилии, но Полина Корженевская и Яна Зябко, шутят, что им нечего стесняться, и они не против поговорить.
Полина учится, точнее училась, на третьем курсе лечебного факультета. О своем отчислении она узнала сегодня во время пар.
— Позвонил замдекана и сообщил, что мне нужно подняться к и.о. декана Олегу Ишутину, — возвращается к тем событиям Полина. — В кабинете меня стали расспрашивать, где я была в понедельник, 26 октября. Я пояснила, что еще в пятницу подала заявление в деканат, что в этот день меня не будет по политическим причинам. Я поддерживаю забастовку. И.о. декана мне сказал, что этот документ не является уважительной причиной для пропуска. Он спросил, была ли я в понедельник дома. Я ответила, да. Но сейчас, как честный человек, я должна признаться, 26 октября я приходила в университет.
По словам Полины, они с другими студентами заходили на парах в кабинеты и звали ребят «Далучацца», предлагали поддержать забастовку.
— В ректорате сказали, что мы врывались в кабинеты, но это не так, — рассказывает Полина. — Мы не врывались. Мы проходили в лекционный зал и предлагали тем, кто хочет, присоединиться к нам. Да, я согласна, возможно, это было неуместно. Но некоторые преподаватели были не против. Одна из них даже аплодировала, у нее на глазах были слезы. Не скрываю, были и те педагоги, кому данная инициатива не понравилась… Но поймите, у нас такая ситуация в стране, что нужно что-то делать.
Во вторник, продолжает Полина, она, как обычно, пришла на занятия. На одном из перерывов участвовала в сидячей акции. Тогда же, говорит, впервые от администрации они услышали, что «вас завтра здесь уже может не быть». В среду опять же на перемене, продолжает собеседница, ребята снова «сидели в холле».
— В итоге и.о. декана достал приказ о моем отчислении и сказал — подписывайте. Я подписала. Может, я совершила глупость, — Полина возвращается к событиям в кабинете. — Никаких документов об отчислении мне на руки пока не дали. Если своими словами, то формулировки, в нем звучали так: за нарушение правил внутреннего распорядка и срыв учебного процесса.
По словам девушки, по информации, которую она слышала, из вуза отчисляют около 30 человек — 15 с лечфака, 12 с педиатрического факультета и двоих — с фармацевтического. В телеграм-канале «
«Я считаю, петь на перемене — это не срыв учебного процесса»
Среди тех, кто находится в списках, и второкурсница лечфака Яна Зябко. Девушка не скрывает, в вузе она человек известный. Она член университетской сборной по футболу, автор четырех научных работ, первый курс окончила со средним баллом 8,6. Раньше, говорит, не раз контактировала с деканатом, но в основном по приятным поводам. Этой осенью ситуация изменилась.
— Я была в числе студенток БГМУ, которых задержали 9 сентября, мне дали штраф 25 базовых. После этого меня вызвали на ректорат и сообщили, что все это не хорошо, — описывает происходящее Яна. — Позже у меня состоялся второй ректорат. Он был из-за сидячей акции, которую мы проводила на ступеньках вуза. Ребятам тогда дали замечание, а мне выговор. Я хотела обжаловать его в суде и вчера пошла в деканат, чтобы взять выписку. Там сказали, руководство на совещании. Затем наши инсайдеры сообщили: совещание по поводу отчисления студентов.
В среду, продолжает Яна, у нее попросили написать объяснительную о том, что она делала 26 октября. Она, продолжает, пояснила: присутствовала на всех занятиях, учебных пар не срывала и никого не оскорбляла. Единственное, продолжает, на одном из перерывов они с ребятами пели «Тры чарапахі».
— Но, я считаю, петь на перемене — это не срыв учебного процесса, — делится мнением Яна и снова возвращается к теме объяснительной. — После того, как я ее написала, со мной связался замдекана и сообщил, что меня хочет видеть и.о. декана. Он мне вручил приказ об отчислении. Читаю первое предложение. Там указано: за срыв учебного процесса и непосещение учебных занятий 26 октября. Возражаю: «26-го я была на всех занятиях». Мне: «Ну вы же все понимаете». Я ответила, что я ничего не понимаю. И все это происходит в отсутствие нашего декана профессора Алексея Волотоковского, который за своих студентов всегда стоял горой.
В четверг, говорит Яна, у нее назначена встреча с ректором по поводу отчисления.
— Нам сообщили, что отчисленные пропустили занятия 26 октября, но одна из них точно в этот день находилась на парах, — не скрывает эмоций второкурсница лечфака. — Сказали, если есть какие-то вопросы приходите лично, и родители пусть приходят.
Пока же студенты медленно, но уходят. Точнее расходятся. Кто-то прочитал в интернете, что в вуз едет ОМОН.
— Я не крыса, но я пойду, — негромко говорит одна из студенток.
Услышавшие это, к ее решению относятся с пониманием. «У нас же нет флагов, мы спокойно стоим, — то ли описывает обстановку, то ли пытается успокоить себя и стоящих девушка с лечфака. — Главное, чтобы не было никаких провокаций». С волнением приходят и хорошие новости: поддержать ребят к зданию вуза съезжаются родители, студенты, медики и просто неравнодушные люди.
Несколько преподавателей, из тех, кто поддерживает студентов, стоят и у ректората. Каждый из них, услышав, об отчислениях, оставил все дела и приехал в вуз. Антонина Николаева-Киселевич — ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии «прилетела» на Петровщину из центра. Преподаватель уверена: отчислять студентов, у которых нет проблем с успеваемостью, нецелесообразно.
— У нас есть много иностранных студентов, которые в течение семестра получают низкие отметки, мы их тянем до последнего. Они с третьего-четвертого раза сдают экзамен, и продолжают учиться, — говорит Антонина. — В тоже время студентов с хорошей успеваемостью отчисляют. Я не считаю, что сидение в холле университета, и выражение своего мнения, — это нарушение дисциплины. […] Наш ректор говорил, что это оскорбляет преподавательский состав, но меня это не оскорбляет. Наоборот, я горда, что наши студенты не боятся выражать свою точку зрения.
— Шесть лет мы корпим над учебниками, чтобы помогать людям, чтобы лечить. А что происходит сейчас? Сейчас людей калечат, а администрация говорит: «Вы в университете должны учиться. Какая позиция?» — продолжает тему Виктория Римашевская, ассистент кафедры нормальной анатомии. — А как можно учиться в ситуации репрессий и избиений мирных граждан? Я редко выступаю, но сейчас не смогла молчать. Собираются отчислять 15 моих студентов, студентов других преподавателей, честных, трудолюбивых детей. По телевизору нам говорят, что всех будут
Что же касается позиции администрации, то в самом вузе пока не стали пояснять ситуацию. Сказали, вся официальная информация будет в четверг. Как только мы получим комментарий БГМУ, мы его сразу опубликуем.
«Мы просто люди, которым не все равно»
Несмотря на эмоции и напряженную обстановку, все стараются держать себя в руках. На вопрос, сколько вы здесь собираетесь здесь стоять, преподаватели шутят: «Пока не приедет ОМОН». Студенты отвечают так: «Мы хотим, чтобы администрация увидела, как много отчисленных».
Чтобы не стоять просто так ребята составили коллективные обращения — для каждого из тех, кого отчисляют, оно свое, и стали собирать подписи. К семи вечера за Яну Зябко, например, подписалось 103 человека. А Полину Корженевскую приехала поддержать мама. Светлана признается: она полностью на стороне дочери. Сегодняшнее общение с администрацией, говорит собеседница, особых результатов не принесло. Из важного, что она услышала: в вуз едет ОМОН. Для обсуждения вопросов о дочери женщину попросили подъехать в четверг.
Когда Светлана вышла из приемной администрации, на улице уже совсем стемнело. В здании из студентов не осталось почти никого.
— Милиция, — видит она в стеклянную дверь и замечает, что, опередив нас, Полина вышла на улицу. — Там моя дочь, — в поисках студентки мама следует к толпе.
Примерно в 19.30 ОМОН начал оттеснять студентов и тех, кто пришел их подбодрить, от входа в главный корпус. Из того, что мы видели, никого из ребят силовики не задерживали. Когда университетское крыльцо опустело, недалеко от вуза на тротуаре несколько человек выстроились в цепь солидарности. Так мужчины и женщины решили поддержать студентов.
— Вы медики? — уточнили мы у стоящих женщин.
— Нет, мы просто люди, которым не все равно, — ответили они.
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В среду к вечеру в разных телеграмм-каналах стала появляться информация, что из Белорусского государственного университета начали отчислять студентов. Чтобы...
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