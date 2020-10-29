«Редко выступаю, но сейчас не смогла молчать». Что происходит в меде, где объявили об отчислениях

Источник материала: Tut.by

В среду к вечеру в разных телеграмм-каналах стала появляться информация, что из Белорусского государственного медицинского университета начали отчислять студентов . Чтобы поддержать ребят, их однокашники и преподаватели собрались у дверей ректората. По словам студентов, четких ответов на свои вопросы от руководства вуза они пока не получили. Зато примерно в 19.20 к главному корпусу БГМУ подъехал ОМОН. Силовиков, сообщили TUT.BY, вызвал кто-то из присутствующих в ректорате.



Фото: TUT.BY

После 18.00 у дверей ректората БГМУ аншлаг. Тут собралось человек пятьдесят, а может и больше. Это студенты, которых отчисляют, и их однокашники, они же группа поддержки. Ребята с разных курсов и факультетов. Информация о том, скольким именно парням и девушкам придется покинуть вуз, разнится. Не многие из них сразу готовы называть свои имена и фамилии, но Полина Корженевская и Яна Зябко, шутят, что им нечего стесняться, и они не против поговорить.

Полина учится, точнее училась, на третьем курсе лечебного факультета. О своем отчислении она узнала сегодня во время пар.

— Позвонил замдекана и сообщил, что мне нужно подняться к и.о. декана Олегу Ишутину, — возвращается к тем событиям Полина. — В кабинете меня стали расспрашивать, где я была в понедельник, 26 октября. Я пояснила, что еще в пятницу подала заявление в деканат, что в этот день меня не будет по политическим причинам. Я поддерживаю забастовку. И.о. декана мне сказал, что этот документ не является уважительной причиной для пропуска. Он спросил, была ли я в понедельник дома. Я ответила, да. Но сейчас, как честный человек, я должна признаться, 26 октября я приходила в университет.

По словам Полины, они с другими студентами заходили на парах в кабинеты и звали ребят «Далучацца», предлагали поддержать забастовку.



Полина Корженевская. Фото: TUT.BY

— В ректорате сказали, что мы врывались в кабинеты, но это не так, — рассказывает Полина. — Мы не врывались. Мы проходили в лекционный зал и предлагали тем, кто хочет, присоединиться к нам. Да, я согласна, возможно, это было неуместно. Но некоторые преподаватели были не против. Одна из них даже аплодировала, у нее на глазах были слезы. Не скрываю, были и те педагоги, кому данная инициатива не понравилась… Но поймите, у нас такая ситуация в стране, что нужно что-то делать.

Во вторник, продолжает Полина, она, как обычно, пришла на занятия. На одном из перерывов участвовала в сидячей акции. Тогда же, говорит, впервые от администрации они услышали, что «вас завтра здесь уже может не быть». В среду опять же на перемене, продолжает собеседница, ребята снова «сидели в холле».

— В итоге и.о. декана достал приказ о моем отчислении и сказал — подписывайте. Я подписала. Может, я совершила глупость, — Полина возвращается к событиям в кабинете. — Никаких документов об отчислении мне на руки пока не дали. Если своими словами, то формулировки, в нем звучали так: за нарушение правил внутреннего распорядка и срыв учебного процесса.

По словам девушки, по информации, которую она слышала, из вуза отчисляют около 30 человек — 15 с лечфака, 12 с педиатрического факультета и двоих — с фармацевтического. В телеграм-канале « Рупор БГМУ » ближе к девяти вечера среды появился список студентов, которых «отчислили на данный момент». В нем 18 фамилий.

«Я считаю, петь на перемене — это не срыв учебного процесса»

Среди тех, кто находится в списках, и второкурсница лечфака Яна Зябко. Девушка не скрывает, в вузе она человек известный. Она член университетской сборной по футболу, автор четырех научных работ, первый курс окончила со средним баллом 8,6. Раньше, говорит, не раз контактировала с деканатом, но в основном по приятным поводам. Этой осенью ситуация изменилась.



Студенты покидают вуз. Фото: TUT.BY

— Я была в числе студенток БГМУ, которых задержали 9 сентября, мне дали штраф 25 базовых. После этого меня вызвали на ректорат и сообщили, что все это не хорошо, — описывает происходящее Яна. — Позже у меня состоялся второй ректорат. Он был из-за сидячей акции, которую мы проводила на ступеньках вуза. Ребятам тогда дали замечание, а мне выговор. Я хотела обжаловать его в суде и вчера пошла в деканат, чтобы взять выписку. Там сказали, руководство на совещании. Затем наши инсайдеры сообщили: совещание по поводу отчисления студентов.

В среду, продолжает Яна, у нее попросили написать объяснительную о том, что она делала 26 октября. Она, продолжает, пояснила: присутствовала на всех занятиях, учебных пар не срывала и никого не оскорбляла. Единственное, продолжает, на одном из перерывов они с ребятами пели «Тры чарапахі».



Яна Зябко. Фото: TUT.BY

— Но, я считаю, петь на перемене — это не срыв учебного процесса, — делится мнением Яна и снова возвращается к теме объяснительной. — После того, как я ее написала, со мной связался замдекана и сообщил, что меня хочет видеть и.о. декана. Он мне вручил приказ об отчислении. Читаю первое предложение. Там указано: за срыв учебного процесса и непосещение учебных занятий 26 октября. Возражаю: «26-го я была на всех занятиях». Мне: «Ну вы же все понимаете». Я ответила, что я ничего не понимаю. И все это происходит в отсутствие нашего декана профессора Алексея Волотоковского, который за своих студентов всегда стоял горой.

В четверг, говорит Яна, у нее назначена встреча с ректором по поводу отчисления.

В среду парни и девушки, которые собрались у ректората, тоже хотели встретиться с администрацией. Руководство, говорят ребята, к ним вышло, но четких ответов на свои вопросы, студенты так и не получили.

— Нам сообщили, что отчисленные пропустили занятия 26 октября, но одна из них точно в этот день находилась на парах, — не скрывает эмоций второкурсница лечфака. — Сказали, если есть какие-то вопросы приходите лично, и родители пусть приходят.

Пока же студенты медленно, но уходят. Точнее расходятся. Кто-то прочитал в интернете, что в вуз едет ОМОН.

— Я не крыса, но я пойду, — негромко говорит одна из студенток.

Услышавшие это, к ее решению относятся с пониманием. «У нас же нет флагов, мы спокойно стоим, — то ли описывает обстановку, то ли пытается успокоить себя и стоящих девушка с лечфака. — Главное, чтобы не было никаких провокаций». С волнением приходят и хорошие новости: поддержать ребят к зданию вуза съезжаются родители, студенты, медики и просто неравнодушные люди.



Коллективное обращение в поддержку Яны. Фото: TUT.BY

Несколько преподавателей, из тех, кто поддерживает студентов, стоят и у ректората. Каждый из них, услышав, об отчислениях, оставил все дела и приехал в вуз. Антонина Николаева-Киселевич — ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии «прилетела» на Петровщину из центра. Преподаватель уверена: отчислять студентов, у которых нет проблем с успеваемостью, нецелесообразно.

— У нас есть много иностранных студентов, которые в течение семестра получают низкие отметки, мы их тянем до последнего. Они с третьего-четвертого раза сдают экзамен, и продолжают учиться, — говорит Антонина. — В тоже время студентов с хорошей успеваемостью отчисляют. Я не считаю, что сидение в холле университета, и выражение своего мнения, — это нарушение дисциплины. […] Наш ректор говорил, что это оскорбляет преподавательский состав, но меня это не оскорбляет. Наоборот, я горда, что наши студенты не боятся выражать свою точку зрения.

— Шесть лет мы корпим над учебниками, чтобы помогать людям, чтобы лечить. А что происходит сейчас? Сейчас людей калечат, а администрация говорит: «Вы в университете должны учиться. Какая позиция?» — продолжает тему Виктория Римашевская, ассистент кафедры нормальной анатомии. — А как можно учиться в ситуации репрессий и избиений мирных граждан? Я редко выступаю, но сейчас не смогла молчать. Собираются отчислять 15 моих студентов, студентов других преподавателей, честных, трудолюбивых детей. По телевизору нам говорят, что всех будут увольнять и отчислять . Хорошо, пусть уволят меня, пусть уволят нас, но кто будет учить? Придет ОМОН? Администрация будет разрываться?

Что же касается позиции администрации, то в самом вузе пока не стали пояснять ситуацию. Сказали, вся официальная информация будет в четверг. Как только мы получим комментарий БГМУ, мы его сразу опубликуем.

«Мы просто люди, которым не все равно»

Несмотря на эмоции и напряженную обстановку, все стараются держать себя в руках. На вопрос, сколько вы здесь собираетесь здесь стоять, преподаватели шутят: «Пока не приедет ОМОН». Студенты отвечают так: «Мы хотим, чтобы администрация увидела, как много отчисленных».



Студенты, родители и неравнодушные люди пришли поддержать отчисленных. Фото: «Рупор БГМУ»

Чтобы не стоять просто так ребята составили коллективные обращения — для каждого из тех, кого отчисляют, оно свое, и стали собирать подписи. К семи вечера за Яну Зябко, например, подписалось 103 человека. А Полину Корженевскую приехала поддержать мама. Светлана признается: она полностью на стороне дочери. Сегодняшнее общение с администрацией, говорит собеседница, особых результатов не принесло. Из важного, что она услышала: в вуз едет ОМОН. Для обсуждения вопросов о дочери женщину попросили подъехать в четверг.

Когда Светлана вышла из приемной администрации, на улице уже совсем стемнело. В здании из студентов не осталось почти никого.

— Милиция, — видит она в стеклянную дверь и замечает, что, опередив нас, Полина вышла на улицу. — Там моя дочь, — в поисках студентки мама следует к толпе.

Примерно в 19.30 ОМОН начал оттеснять студентов и тех, кто пришел их подбодрить, от входа в главный корпус. Из того, что мы видели, никого из ребят силовики не задерживали. Когда университетское крыльцо опустело, недалеко от вуза на тротуаре несколько человек выстроились в цепь солидарности. Так мужчины и женщины решили поддержать студентов.



Фото: TUT.BY

— Вы медики? — уточнили мы у стоящих женщин.

— Нет, мы просто люди, которым не все равно, — ответили они.