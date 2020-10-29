Дополнительные строительные нормы вводят в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. В Беларуси введут дополнительные строительные нормы, соответствующее постановление министерства архитектуры и строительства №57 от 16 сентября официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

В документе отражены строительные нормы СН 3.02.06-2020, касающиеся обеспечения технической защищенности зданий и сооружений. Требования, перечисленные в постановлении Минстройархитектуры, нужно будет учитывать при строительстве и реконструкции зданий, а также при разработке технической документации, устанавливающей требования к технической защищенности объектов.

Данные нормы не будут распространяться на объекты гражданской обороны и военного строительства, сооружения транспорта, хозяйственные постройки и объекты временного пользования.

В документе перечисляется, какими способами должна достигаться техническая защищенность объектов. В частности, речь идет об антитеррористической защищенности, которая обеспечивается установлением соответствующих требований в проектной документации, реализацией их в процессе строительства и поддержанием в процессе эксплуатации.

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, при этом сами строительные нормы будут введены только через 60 дней после этого.

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