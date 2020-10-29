|
Дополнительные строительные нормы вводят в Беларуси
29.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт - Sputnik. В Беларуси введут дополнительные строительные нормы, соответствующее постановление министерства архитектуры и строительства №57 от 16 сентября официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виталий Тимкив
В документе отражены строительные нормы СН 3.02.06-2020, касающиеся обеспечения технической защищенности зданий и сооружений. Требования, перечисленные в постановлении Минстройархитектуры, нужно будет учитывать при строительстве и реконструкции зданий, а также при разработке технической документации, устанавливающей требования к технической защищенности объектов.
Данные нормы не будут распространяться на объекты гражданской обороны и военного строительства, сооружения транспорта, хозяйственные постройки и объекты временного пользования.
В документе перечисляется, какими способами должна достигаться техническая защищенность объектов. В частности, речь идет об антитеррористической защищенности, которая обеспечивается установлением соответствующих требований в проектной документации, реализацией их в процессе строительства и поддержанием в процессе эксплуатации.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, при этом сами строительные нормы будут введены только через 60 дней после этого.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведения коснутся обеспечения технической защищенности зданий и сооружений - в документе перечислены требования к проектированию строений с их учетом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)