ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дополнительные строительные нормы вводят в Беларуси

29.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. В Беларуси введут дополнительные строительные нормы, соответствующее постановление министерства архитектуры и строительства №57 от 16 сентября официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Жилищные строительные сбережения появились в Беларуси

В документе отражены строительные нормы СН 3.02.06-2020, касающиеся обеспечения технической защищенности зданий и сооружений. Требования, перечисленные в постановлении Минстройархитектуры, нужно будет учитывать при строительстве и реконструкции зданий, а также при разработке технической документации, устанавливающей требования к технической защищенности объектов.

Данные нормы не будут распространяться на объекты гражданской обороны и военного строительства, сооружения транспорта, хозяйственные постройки и объекты временного пользования.

В документе перечисляется, какими способами должна достигаться техническая защищенность объектов. В частности, речь идет об антитеррористической защищенности, которая обеспечивается установлением соответствующих требований в проектной документации, реализацией их в процессе строительства и поддержанием в процессе эксплуатации.

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, при этом сами строительные нормы будут введены только через 60 дней после этого.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведения коснутся обеспечения технической защищенности зданий и сооружений - в документе перечислены требования к проектированию строений с их учетом.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Редко выступаю, но сейчас не смогла молчать». Что происходит в меде, где объявили об отчислениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика