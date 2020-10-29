В Пинске с бело-красно-белой клумбы удалили красные цветы

Источник материала: Tut.by

Еще недавно цветочная клумба у памятника «Партизанам Полесья» была бело-красно-белой. Сейчас она одноцветная. 26 октября красные цветы удалили, сообщает «Медиа-Полесье» .



Так клумба выглядела в августе. Фото: Медиа-Полесье

Так клумба выглядит сейчас. Фото: Медиа-Полесье

Во время предвыборной кампании здесь проходил сбор подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты.

Вечером 9 августа тут собирались избиратели, а затем колонной они направились к горисполкому.

Вдоль улицы Первомайской напротив памятника прошли первые мирные протесты против насилия: народ вышел с белыми цветами и шариками в руках.

Вопросы отзыва депутатов также обсуждались активистами у памятника «Партизанам Полесья».