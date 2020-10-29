Шесть лет усиленного режима получил брестчанин за крупную махинацию с лотерейными билетами

Источник материала: Tut.by

В Бресте вынесли приговор бывшему начальнику отдела РУП «Белорусские лотереи» по Брестской области, который обвинялся в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в суде .



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По версии следствия, с марта 2013 года по июль 2019-го брестчанин заключал фиктивные договоры с людьми, которые якобы продавали лотерейные билеты. Ежемесячно он готовил отчетные документы, а компания выделяла продавцам денежное вознаграждение, которое те делили с обвиняемым.

За шесть лет по такой схеме продали 691 тысячу лотерейных билетов, а размер незаконно выплаченных бонусов составил 112,5 тысячи рублей.

Мужчину признали виновным и назначили 6 лет колонии усиленного режима. Его также на пять лет лишили права заниматься руководящей работой.

Кроме того, обвиняемому предстоит вернуть «Белорусским лотереям» 112,5 тысячи рублей ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.