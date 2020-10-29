Задержан администратор сайта "Сильные Новости"

Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 октября. Задержан администратор гомельского сайта "Сильные Новости" Евгений Суворов.

"Подробности задержания, а также причины и обвинения на данный момент нам неизвестны", — говорится в сообщении редакции.



26 октября перестала выходить на связь руководитель видеоотдела "Сильных Новостей" Надежда Пужинская. Ее судьба также неизвестна.

3 октября были задержаны главный редактор сайта Анна Якштас (оштрафована на 540 рублей по обвинению в участии в несанкционированном мероприятии) и ее муж Денис, который также работает в редакции (15-суточный арест и 540 рублей штрафа). В их доме прошел обыск. Обыск был произведен и в редакции сайта.

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БелаПАН.