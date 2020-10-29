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Задержан еще один сотрудник гомельского портала «Сильные Новости»

29.10.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержан еще один сотрудник сайта «Сильные Новости».


Евгений Суворов вышел вечером в магазин и оказался в отделении милиции.

Утром Суворов сообщил TUT.BY, что всю ночь провел в РОВД. Cначала ему говорили, что «он не явился по повестке за административку». Сейчас же его везут в СК допросить свидетелем по делу умершего во время простестов Александра Вихора.

Напомним, в понедельник, 26 октября, перестала выходить на связь руководитель видеоотдела «Сильных Новостей» Надежда Пужинская.

Что с ней и где она, на данный момент редакции также неизвестно. Известно лишь, что ни в одном из РОВД, равно как в ИВС и СИЗО, она не нашлась.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Задержанная в понедельник руководитель видеоотдела «Сильных Новостей» Надежда Пужинская пока не нашлась ни в одном ИВС, СИЗО, РОВД.
 
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