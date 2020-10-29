Задержан еще один сотрудник гомельского портала «Сильные Новости»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержан еще один сотрудник сайта «Сильные Новости».





Евгений Суворов вышел вечером в магазин и оказался в отделении милиции.

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Утром Суворов сообщил TUT.BY, что всю ночь провел в РОВД. Cначала ему говорили, что «он не явился по повестке за административку». Сейчас же его везут в СК допросить свидетелем по делу умершего во время простестов Александра Вихора.

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Напомним, в понедельник, 26 октября, перестала выходить на связь руководитель видеоотдела «Сильных Новостей» Надежда Пужинская.

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Что с ней и где она, на данный момент редакции также неизвестно. Известно лишь, что ни в одном из РОВД, равно как в ИВС и СИЗО, она не нашлась.