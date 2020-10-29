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Задержан еще один сотрудник гомельского портала «Сильные Новости»
29.10.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержан еще один сотрудник сайта «Сильные Новости».
Евгений Суворов вышел вечером в магазин и оказался в отделении милиции.
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Задержанная в понедельник руководитель видеоотдела «Сильных Новостей» Надежда Пужинская пока не нашлась ни в одном ИВС, СИЗО, РОВД.
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