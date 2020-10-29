Декан факультета КСиС БГУИР уходит по собственному. Проректор по учебной работе - тоже

Источник материала: Tut.by

С 1 ноября декан факультета компьютерных систем и сетей Марина Лукашевич уходит из университета. Она написала заявление по собственному желанию. Такое же заявление с 26 октября написал проректор по учебной работе Валерий Прытков. Свое решение они комментировать отказались, однако информацию косвенно подтвердили.



Фото: читатели TUT.BY

Вероятно, уход Лукашевич связан со слухами о приказе, который предполагает отчисление студентов БГУИР. В вузе обсуждают, что якобы декан отказалась его подписывать.

В чате факультета она попросила своих студентов не устраивать протесты в связи со своим уходом.

Источник в БГУИР рассказал, что Валерий Прытков уходит с должности проректора по учебной работе, но при этом пока решается вопрос, останется ли он работать на кафедре. Прытков — кандидат технических наук, доцент кафедры ЭВМ. До декабря у него в расписании есть лекции, также он должен принимать экзамены.