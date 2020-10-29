ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Декан факультета КСиС БГУИР уходит по собственному. Проректор по учебной работе - тоже

29.10.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 1 ноября декан факультета компьютерных систем и сетей Марина Лукашевич уходит из университета. Она написала заявление по собственному желанию. Такое же заявление с 26 октября написал проректор по учебной работе Валерий Прытков. Свое решение они комментировать отказались, однако информацию косвенно подтвердили.


Фото: читатели TUT.BY

Вероятно, уход Лукашевич связан со слухами о приказе, который предполагает отчисление студентов БГУИР. В вузе обсуждают, что якобы декан отказалась его подписывать.

В чате факультета она попросила своих студентов не устраивать протесты в связи со своим уходом.

Источник в БГУИР рассказал, что Валерий Прытков уходит с должности проректора по учебной работе, но при этом пока решается вопрос, останется ли он работать на кафедре. Прытков — кандидат технических наук, доцент кафедры ЭВМ. До декабря у него в расписании есть лекции, также он должен принимать экзамены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В вузе обсуждают, что декан отказалась подписывать приказ об отчислении студентов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Увольнения и отчисления в вузах и цепи солидарности. Что происходит в Беларуси прямо сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика