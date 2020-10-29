Увольнения и отчисления в вузах и цепи солидарности. Что происходит в Беларуси прямо сейчас

Источник материала: Tut.by

Увольнения преподавателей вузов, отчисления студентов и цепи солидарности. Все самое важное за день читайте в нашем традиционном онлайне.



Фото: t.me/stachkom

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