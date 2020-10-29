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Уволенные из-за забастовки рабочие уезжают из Беларуси
29.10.2020 12:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня двое из шести бастующих рабочих РУП «ПО «Белоруснефть»» — Сергей Поляков с семьей и Владимир Кайлев — покинули страну. Об этом они
Всё началось с того, что в понедельник утром шесть сотрудников «Белоруснефти» объявили о забастовке. Они работали в управлении промыслово-геофизических работ в Речице. Позже к обеду их вызвали к руководству на беседу, а вечером рабочие уже получили расчетки.
На данный момент Поляков и Кайлев сообщают, что находятся в Литве, а гуманитарные визы им сделали прямо на границе.
27 октября утром появилась информация о забастовках в нескольких цехах «Гродно Азот». Рабочие
Сегодня рабочее место в цехе циклогексанон-2
Тем временем, на предприятии «Гродно Химволокно» установка «Ноймаг» остановила свою работу из-за нехватки людей для запуска. Большое количество рабочих вышли на больничный.
В Беларуси
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Сегодня двое из шести бастующих рабочих РУП «ПО «Белоруснефть»» — Сергей Поляков с семьей и Владимир Кайлев — покинули страну.
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