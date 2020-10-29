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Уволенные из-за забастовки рабочие уезжают из Беларуси

29.10.2020 12:05 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня двое из шести бастующих рабочих РУП «ПО «Белоруснефть»» — Сергей Поляков с семьей и Владимир Кайлев — покинули страну. Об этом они сообщили Onliner.

Всё началось с того, что в понедельник утром шесть сотрудников «Белоруснефти» объявили о забастовке. Они работали в управлении промыслово-геофизических работ в Речице. Позже к обеду их вызвали к руководству на беседу, а вечером рабочие уже получили расчетки. 

На данный момент Поляков и Кайлев сообщают, что находятся в Литве, а гуманитарные визы им сделали прямо на границе. 

27 октября утром появилась информация о забастовках в нескольких цехах «Гродно Азот». Рабочие не принимали смену, член стачкома Александр Жук был задержан. На следующий день появилась информация, что с «Гродно Азота» задним числом было уволено 11 человек. 

Сегодня рабочее место в цехе циклогексанон-2 оставлено без присмотра . Отправили человека с другой стадии просто посидеть и ежечасно включать насос капельной подачи щелочи. К сожалению о безопасности на «Гродно Азот» думать не время. А кто будет отвечать в случае ЧП? Не страшно ли руководству?

Тем временем, на предприятии «Гродно Химволокно» установка «Ноймаг» остановила свою работу из-за нехватки людей для запуска. Большое количество рабочих вышли на больничный.

В Беларуси бастуют не только рабочие, но и студенты лучших ВУЗов по всей стране, за что их уже начали отчислять по указу президента. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня двое из шести бастующих рабочих РУП «ПО «Белоруснефть»» — Сергей Поляков с семьей и Владимир Кайлев — покинули страну.
 
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