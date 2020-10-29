История двух реаниматологов. Их задержали на пикете, но коллеги встали на защиту врачей

Источник материала: Tut.by

В Боровлянах 27 октября задержали анестезиологов-реаниматологов Минской областной клинической больницы Анну Сущинскую и Анну Карась. Врачи после работы вышли поддержать своих коллег из РНПЦ «Кардиология», по их словам, ничего не выкрикивали и никакой символики не держали, в руках был плакат «Я/МЫ РНПЦ «Кардиология». Вечером их отпустили из отделения милиции с протоколами по ч.1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а с утра на работе стали ходить слухи о возможном увольнении. В итоге коллеги реаниматологов встретились с главврачом — медиков пообещали не увольнять.



Анестезиологи-реаниматологи Анна Карась и Анна Сущинская. Фото: личный архив врача

Во вторник, 27 сентября, после работы, то есть примерно в 16.20, около Минской областной клинической больницы, но не на ее территории, анестезиологи-реаниматологи Анна Сущинская и Анна Карась вышли в поддержку коллег из РНПЦ «Кардиология». В тот день утром 11 медиков, в том числе и из РНПЦ, задержали в цепи солидарности.

У реаниматологов в руках был плакат «Я/МЫ РНПЦ «Кардиология».

— Мы ничего не кричали, не скандировали, у нас не было никакой символики, тем более запрещенной. К нам подъехали легковой автомобиль и бусик без опознавательных знаков. Мы даже их сразу не заметили, потому что не были насторожены. Из легковой машины вышли сотрудники в штатском, а из бусика — ОМОН. Мы понимали, что это, вероятно, за нами, они нас задержали и отвезли в Боровлянский отдел милиции. На нас составили протоколы по ч.1 ст. 23.34 КоАП и отпустили домой. Нас также устно предупредили об ответственности, если мы в дальнейшем будем участвовать в акциях.

В среду реаниматологи пришли на работу.

— Нас с моей коллегой вызвал главный врач. У нас спросили о том, что было вчера. Мы сказали, что это наша солидарность с коллегами из РНПЦ «Кардиология», мы знали, что их сначала задержали, а потом отпустили. Но сам факт задержания вызвал у нас возмущение. Нам объяснили, что мы работаем в госучреждении, и если планируем выходить на митинги, то нам не место в этом учреждении. Это не дословно, но смысл такой. И если мы хотим написать заявление по собственному желанию сейчас, то его подпишут. Мы отказались и спросили, намерены ли нас увольнять, на каком основании. Нам ответили, что сейчас оснований нет, но их будут искать. Я даже уточнила, сколько времени у меня есть на поиск новой работы, но мне не ответили.

Анна отмечает, что после разговора они пришли в отделение и рассказали обо всем коллегам. Они были не согласны с происходящим.

Анестезиолог-реаниматолог Минской областной клинической больницы Никита Горох рассказывает, что во внутреннем чате больницы появилась информация, что в 11.30 в среду будет встреча с главврачом в конференц-зале. Ее назначил сам главврач. По словам Никиты, на встречу пришли не менее 40 врачей. Также там присутствовал первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Зиновий Гозман.

— Мы хотели узнать, правда ли то, что наших коллег уволят. На что нам сказали, что никого увольнять не будут и что это мы все неправильно поняли. Мы спросили, будут ли в целом увольнять из нашей больницы сотрудников по политическим мотивам. Нам сказали, что увольнений по политическим убеждениям не будет. Мы объяснили, что имеем гражданскую позицию, а началось все с того, что главный врач предложил определиться: либо мы работаем, либо участвуем в политической жизни страны. Мы спросили, что это значит? При чем здесь это разделение? И здесь как раз-таки сидят определившиеся насчет своих политических взглядов. Нас интересовал вопрос: если люди задержаны на сутки, то считается ли это прогулом и поводом для увольнения? Нам пообещали в этом плане разобраться, уточнить и позже ответить.

Главный врач Минской областной клинической больницы Александр Линкевич сказал TUT.BY, что увольнять Анну Сущинскую и Анну Карась не будет.

В телеграм-канале «Белые Халаты» появилась запись со вчерашней встречи в Минской областной больнице.

Один из присутствующих медиков на ней отметил:

— У нас сейчас очень интересные времена настали в стране. С одной точки зрения — это полный правовой дефолт, когда людей хватают непонятно за что, непонятно кто и непонятно зачем. Но с другой стороны — у нас, слава Богу, начал формироваться какой-то гражданский ответ на это. И я надеюсь, что выражу общее мнение всех здесь собравшихся: мы не дадим увольнять людей по политическим причинам. Если это будет, увольняйте всех. И вопрос, как обеспечить лечебный процесс, у вас тогда станет хорошо.

— Будете сами лечить, пришивать руки людям! — сказал еще кто-то из медиков.

После этого в зале последовали аплодисменты.