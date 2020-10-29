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В БрГТУ запретили публиковать документы в интернете и мессенджерах. Копия приказа появилась в Сети
29.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Приказ, запрещающий без разрешения ректора публиковать в интернете документы, вышел в Брестском государственном техническом университете. Фотография документа появилась в Сети.
В приказе сообщается, что все издаваемые БрГТУ распорядительные и иные документы теперь «для внутреннего пользования». Они не подлежат распространению в средствах массовой информации, а также их нельзя размещать в интернете, социальных сетях, интернет-мессенджерах без разрешения ректора.
Тем студентам и работникам вуза, кто нарушит приказ, грозит дисциплинарная ответственность.
В БрГТУ подтвердили подлинность документа.
— Это нормальное явление. Организации свои внутренние документы наружу не отдают. Это, в том числе, и вопрос коммерческой тайны и сохранности личной информации сотрудников. Эта информация не публичная, — сообщил TUT.BY первый проректор БрГТУ Александр Омельянюк.
Напомним, вчера стало известно, что девять студентов Брестского государственного технического университета
20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУКИ, МГЛУ, БрГТУ.
Теперь уже бывший глава Брестского технического университета Александр Драган занимал эту должность с мая 2018 года. После его ухода у главного корпуса университета неоднократно
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Теперь все распорядительные документы БрГТУ - для внутреннего пользования.
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