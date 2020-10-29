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Стало известно, как наказали работников очистных сооружений в Горках, которые записали видеообращение против насилия

29.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре сотрудника Горецких очистных сооружений Могилевского горводоканала — Сергей Крушев, Валерий Пасиков, Александр Касуха и Валентин Бас — записали видеообращение. В нем они осудили насилие и беззаконие. Ролик появился в Сети утром 27 октября. Вечером того же дня стало известно, что трое из четверых задержаны, потом их судили, сообщают horki.info.

Открыть/скачать оригинал видео (12.96 МБ)

На следующий день к зданию Горецкого РОВД пришли родственники и друзья, чтобы узнать судьбу мужчин и поддержать их. Позже стало известно, что задержаны все четверо, а также сын Сергея Крушева, Андрей, который снимал это видео.

Друзьям и родственникам попасть на судебное заседание не удалось, и они ждали результатов у входа в РОВД. Ближе к вечеру вышел Валерий Пасиков. Его оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей) по 23.34 КоАП. Следующим на свободу вышел Александр Касуха. Ему придется заплатить 25 базовых величин (675 рублей). Отпустили и Андрея Крушева — с ним провели профилактическую беседу. Двух других рабочих — Сергея Крушева и Валентина Баса — арестовали на 15 суток.

 
 
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Друзьям и родственникам попасть на судебное заседание не удалось, и они ждали результатов у входа в РОВД.
 
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