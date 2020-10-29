«Я не зладзюга, я прафэсар». Доктор наук из Гродно рассказал о задержании и трех сутках в ИВС

Источник материала: Tut.by

Доктора исторических наук Алеся Кравцевича за участие в несанкционированном мероприятии оштрафовали на 270 рублей. А до этого он отсидел трое суток в ИВС в ожидании судебного разбирательства, сообщает «Радыё Свабода».



Фото: svaboda.org

Историка задержали на акции, которая проходила в Гродно 25 октября. Алесь Кравцевич рассказывает, что перед задержанием услышал приказ силовиков: «Всех, кто в масках — брать». Историка забрали двое сотрудников ОМОНа. При этом, по словам Алеся Кравцевича, кто-то из них попытался его задушить.

— Слабакі, я лепш умею душыць. Я займаўся джыў-джытсу, — смеется историк. — Адзін з амапаўцаў сказаў: «Зладзюга ты», пакуль цягнуў у аўтазак. Я не зладзюга, я прафесар.

После того как историка посадили в автозак, он успел написать сообщение жене. Своего телефона с собой не было, попросил у знакомых.



Фото: svaboda.org

По словам историка, больше его нигде не били. На допросе он на вопросы не отвечал. С протоколом не согласился, поэтому его отправили в изолятор.

За то время, что был там, профессор поменял четыре камеры, везде сидел с «политическими». Условия в ИВС удивления не вызвали.

— Абедаў. Каша без масла, катлета цярпімая. Рыба паскудная. Еў толькі капусту. Скарыстаўся магчымасцю скінуць пару кілаграмаў, — рассказывает про рацион историк.

В изоляторе он разговаривал с сотрудниками милиции. Говорит, что отношение к заключенным было адекватное. «Хлопцы, вы не бойцеся. Калі вы нікога не білі, мы судзіць вас не будзем», — говорил он охранникам.

Родственникам разрешили передать Кравцевичу передачу.

— Яны абшукваюць перадачу, у мыльніцу ўлазяць. Цыгарэты ў пачках не даюць, а паасобку. Па два разы правяраюць «пікалкай». Падымаеш тапкі, вымаеш матузкі, вымаеш вусцілкі. Распранаешся, здымаеш майткі да кален, два разы прысядаеш, каб з дупы што-небудзь вылецела. Адкрываеш рот, управа, улева зубы [паказваеш]. Я спачатку адчуваў прыніжэнне, а потым пачаў успрымаць як прыгоду, — вспоминает профессор.



Фото: svaboda.org

Осудили историка в последние минуты перед истечением трех суток. На суде он говорил, что свое участие в акции признает, но не считает себя виновным.

— Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Па Канстытуцыі, абавязаны выступаць супраць неправеднай улады. Выступаю з пратэстам супраць несправядлівых выбараў і супраць гвалту на нашых вуліцах, — так объяснил свою позицию Алесь Кравцевич.

Судья спросил у профессора, что бы он хотел получить — штраф или сутки. Профессор выбрал штраф.