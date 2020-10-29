ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я не зладзюга, я прафэсар». Доктор наук из Гродно рассказал о задержании и трех сутках в ИВС

29.10.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доктора исторических наук Алеся Кравцевича за участие в несанкционированном мероприятии оштрафовали на 270 рублей. А до этого он отсидел трое суток в ИВС в ожидании судебного разбирательства, сообщает «Радыё Свабода».


Фото: svaboda.org

Историка задержали на акции, которая проходила в Гродно 25 октября. Алесь Кравцевич рассказывает, что перед задержанием услышал приказ силовиков: «Всех, кто в масках — брать». Историка забрали двое сотрудников ОМОНа. При этом, по словам Алеся Кравцевича, кто-то из них попытался его задушить.

 — Слабакі, я лепш умею душыць. Я займаўся джыў-джытсу, — смеется историк. —  Адзін з амапаўцаў сказаў: «Зладзюга ты», пакуль цягнуў у аўтазак. Я не зладзюга, я прафесар.

После того как историка посадили в автозак, он успел написать сообщение жене. Своего телефона с собой не было, попросил у знакомых.


Фото: svaboda.org

По словам историка, больше его нигде не били. На допросе он на вопросы не отвечал. С протоколом не согласился, поэтому его отправили в изолятор.

За то время, что был там, профессор поменял четыре камеры, везде сидел с «политическими». Условия в ИВС удивления не вызвали.

— Абедаў. Каша без масла, катлета цярпімая. Рыба паскудная. Еў толькі капусту. Скарыстаўся магчымасцю скінуць пару кілаграмаў, — рассказывает про рацион историк.

В изоляторе он разговаривал с сотрудниками милиции. Говорит, что отношение к заключенным было адекватное. «Хлопцы, вы не бойцеся. Калі вы нікога не білі, мы судзіць вас не будзем», — говорил он охранникам.

Родственникам разрешили передать Кравцевичу передачу.

 — Яны абшукваюць перадачу, у мыльніцу ўлазяць. Цыгарэты ў пачках не даюць, а паасобку. Па два разы правяраюць «пікалкай». Падымаеш тапкі, вымаеш матузкі, вымаеш вусцілкі. Распранаешся, здымаеш майткі да кален, два разы прысядаеш, каб з дупы што-небудзь вылецела. Адкрываеш рот, управа, улева зубы [паказваеш]. Я спачатку адчуваў прыніжэнне, а потым пачаў успрымаць як прыгоду, — вспоминает профессор.


Фото: svaboda.org

Осудили историка в последние минуты перед истечением трех суток. На суде он говорил, что свое участие в акции признает, но не считает себя виновным.

— Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Па Канстытуцыі, абавязаны выступаць супраць неправеднай улады. Выступаю з пратэстам супраць несправядлівых выбараў і супраць гвалту на нашых вуліцах, — так объяснил свою позицию Алесь Кравцевич.

Судья спросил у профессора, что бы он хотел получить — штраф или сутки. Профессор выбрал штраф.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доктора исторических наук Алеся Кравцевича за участие в несанкционированном мероприятии оштрафовали на 270 рублей. А до этого он отсидел трое суток в ИВС в ожидании...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Боровлянах на сотрудника EPAM напали неизвестные. Они представились милицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика