В Боровлянах на сотрудника EPAM напали неизвестные. Они представились милицией

Источник материала: Tut.by

Сегодня днем в Боровлянах у своего подъезда на улице Березовая роща, 99/3, грубо задержали сотрудника EPAM Егора Котова, а также его девушку Ангелину Миналто. Пара вышла из подъезда, после чего сотрудник в штатском вручил парню какой-то листок и ударил по лицу, завязалась драка. Их увезли на черном Mitsubishi с номерами первого региона.

Друг Егора Артемий рассказывает: 28 октября вечером Егору позвонил сотрудник правоохранительных органов и сказал, что очевидцы заметили его машину во время ДТП, но запомнили только две цифры номера, поэтому Егора попросили приехать в милицию, чтобы проверить эту информацию.

По словам друга, Егор знал, что не попадал ни в какие ДТП в последнее время, согласился приехать. Но звонок парню показался подозрительным, поэтому он предупредил о нем друзей и соседей.

— Я не знаю, как он открестился от поездки — может, из-за COVID или еще чего. Но сегодня в 11.30 он выходил с девушкой из подъезда и его попросту выкрали: какой-то мужчина показал ему бумажку и сразу же ударил, — рассказывает Артем.

Судя по видео, началась драка, девушка пыталась защитить парня. Дальше к сотруднику в штатском подбежал еще один человек — вместе они били парня и девушку, заламывали им руки, таскали по асфальту. В итоге пару увезли три человека в штатском в черном Mitsubishi с номерами первого региона.

На видео слышно, как неизвестные люди сначала кричали в ответ на требования соседей отпустить девушку: «На сотрудника напала». Потом они назвали себя сотрудниками милиции и сказали, что представились.