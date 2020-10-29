|
Стрельба на протестах, видео с покаяниями и задержания журналистов. Чем запомнится Караев на посту министра
29.10.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На посту министра внутренних дел Юрий Хаджимуратович был недолго: чуть больше года, но запомнится он как человек, при котором милиция применяла беспрецедентное для Беларуси насилие к протестующим. Кстати, после своего назначения в 2019 году он заявлял, что милиции поставлена задача избавиться от имиджа «карательного органа».
Сегодня Юрий Караев сменил одно кресло на другое: уже бывший глава МВД стал помощником по Гродненской области. Белорусскую милицию Караев возглавил в июне 2019 года, сменив на посту Игоря Шуневича. На тот момент Караев должен был ее «немножко встряхнуть в плане дисциплины».
«Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы для меня люди особые. Они и хорошо ко мне там относятся, хотя меня ни разу, может быть, не видели. Это крепкие люди. И я этот фактор не сбрасываю», — цитировала
Первое время Юрий Хаджимуратович формировал имидж демократичного министра: сказал, что можно подходить к
Правда интервью независимым журналистам не давал, говорил, нужно три месяца, чтобы оглядеться, войти в курс дела. Они давно прошли, однако за все время на посту с независимой прессой он так и не нашел времени встретиться.
В декабре 2019 года Караев рассказывал, что милиция работает «не на показатели, а на граждан», анонсировал изменение
«Я вообще не кровожадный человек»
Риторика заявлений Юрия Караева изменилась в 2020 году во время предвыборной кампании, после 9 августа он высказывался про «бандитское давление, подлые и грязные методы», что милицию «пытаются затроллить какими-то синяками».
— Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так:
Милиция жестко разгоняла людей на мирных акциях, стреляла по протестующим, поливала из водомета, задержанные были избиты в автозаках, РУВД и на Окрестина. Этим действиям не дана правовая оценка, сообщалось примерно о 1800 заявлений в СК от пострадавших от насилия, однако неизвестно ни об одном уголовном деле.
13 августа Караев извинился за «травмы случайных людей».
«Я вообще
Министр пообещал: будут наказаны те, кто применил насилие к его сотрудникам. В начале сентября, по его информации, речь шла о 131 пострадавшем милиционере.
Покайся на камеру
Раскаяния задержанных на камеру милиция стала снимать еще при Игоре Шуневиче, но последнее время такие ролики появлялись почти каждую неделю.
На всю страну показывали извинения тех, кто написал оскорбление милиционеру, вышел на мирную акцию, был создателем телеграм-канала.
Запомнят надолго Караева и журналисты. При Юрии Хаджимуратовиче стали возможны массовые задержания сотрудников медиа, избиения и
— Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, —
3 сентября сотрудники СМИ
Сейчас сутки отбывают журналисты TUT.BY и БелаПАН Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, Дарья Спевак из Онлайнера, а также наши коллеги Роман Чмель, Максим Хлебец, Александр Любенчук, Артем Майоров. БАЖ с 9 августа зафиксировал 303 факта задержания журналистов.
За день до снятия с должности Юрий Караев заявил, что «
С сегодняшнего дня в Беларуси новый министр внутренних дел — Иван Кубраков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стрельба на протестах, видео с покаяниями и задержания журналистов. Чем запомнится Караев на посту министра
На посту министра внутренних дел Юрий Хаджимуратович был недолго: чуть больше года, но запомнился как один из тех министров, при котором милиция больше всего...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)