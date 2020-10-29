Стрельба на протестах, видео с покаяниями и задержания журналистов. Чем запомнится Караев на посту министра

Источник материала: Tut.by

На посту министра внутренних дел Юрий Хаджимуратович был недолго: чуть больше года, но запомнится он как человек, при котором милиция применяла беспрецедентное для Беларуси насилие к протестующим. Кстати, после своего назначения в 2019 году он заявлял, что милиции поставлена задача избавиться от имиджа «карательного органа».



Бывший глава МВД Юрий Караев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня Юрий Караев сменил одно кресло на другое: уже бывший глава МВД стал помощником по Гродненской области. Белорусскую милицию Караев возглавил в июне 2019 года, сменив на посту Игоря Шуневича. На тот момент Караев должен был ее «немножко встряхнуть в плане дисциплины».

«Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы для меня люди особые. Они и хорошо ко мне там относятся, хотя меня ни разу, может быть, не видели. Это крепкие люди. И я этот фактор не сбрасываю», — цитировала «Звязда» Лукашенко, когда он назначал Караева.

Первое время Юрий Хаджимуратович формировал имидж демократичного министра: сказал, что можно подходить к городовому (при Шуневиче за такое задерживали и на камеру записывали прощение), Минску">гулял по Минску без охраны и утверждал, что «мы — это защита граждан, а не карающий меч революции , как это раньше об органах ВЧК-НКВД говорили».

Правда интервью независимым журналистам не давал, говорил, нужно три месяца, чтобы оглядеться, войти в курс дела. Они давно прошли, однако за все время на посту с независимой прессой он так и не нашел времени встретиться.

В декабре 2019 года Караев рассказывал, что милиция работает «не на показатели, а на граждан», анонсировал изменение «палочной» системы на бальную, а также заявлял: они будут целенаправленно избавляться от имиджа карательного органа.

«Я вообще не кровожадный человек»

Риторика заявлений Юрия Караева изменилась в 2020 году во время предвыборной кампании, после 9 августа он высказывался про «бандитское давление, подлые и грязные методы», что милицию «пытаются затроллить какими-то синяками».

— Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной , выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен, — говорил Караев в эфире передачи «Неделя» на канале СТВ.



В таком состоянии люди попадали в реанимацию после Окрестина. Фото: TUT.BY

Милиция жестко разгоняла людей на мирных акциях, стреляла по протестующим, поливала из водомета, задержанные были избиты в автозаках, РУВД и на Окрестина. Этим действиям не дана правовая оценка, сообщалось примерно о 1800 заявлений в СК от пострадавших от насилия, однако неизвестно ни об одном уголовном деле.

13 августа Караев извинился за «травмы случайных людей».

«Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все ж наши граждане, у всех — семьи, дети», — так свою позицию описывал Юрий Караев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Министр пообещал: будут наказаны те, кто применил насилие к его сотрудникам. В начале сентября, по его информации, речь шла о 131 пострадавшем милиционере.

Покайся на камеру

Раскаяния задержанных на камеру милиция стала снимать еще при Игоре Шуневиче, но последнее время такие ролики появлялись почти каждую неделю.

На всю страну показывали извинения тех, кто написал оскорбление милиционеру, вышел на мирную акцию, был создателем телеграм-канала.

Запомнят надолго Караева и журналисты. При Юрии Хаджимуратовиче стали возможны массовые задержания сотрудников медиа, избиения и суды за то, что они делают свою работу.



С такими плакатами журналисты приходили к МВД 3 сентября.

— Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, — такую установку своим подчиненным дал министр Юрий Караев на рабочем совещании 12 августа.

3 сентября сотрудники СМИ пришли к зданию МВД с плакатами: «Синие жилеты — это не мишень!», «Свободу журналистам!». Караев поговорить не вышел и задержания журналистов продолжились.

Сейчас сутки отбывают журналисты TUT.BY и БелаПАН Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, Дарья Спевак из Онлайнера, а также наши коллеги Роман Чмель, Максим Хлебец, Александр Любенчук, Артем Майоров. БАЖ с 9 августа зафиксировал 303 факта задержания журналистов.

За день до снятия с должности Юрий Караев заявил, что « идет война , а мы все еще раскачиваемся», говорил про «использование боевых рогаток» и не увидел нарушения закона в том, что силовики ворвались в чужую квартиру и там задерживали людей.

С сегодняшнего дня в Беларуси новый министр внутренних дел — Иван Кубраков.