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Белорусы смогут легально работать в Польше по гуманитарной визе
29.10.2020 15:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С середины ноября белорусы, которые были вынуждены уехать в Польшу по гуманитарной визе, смогут легально устроиться на работу. Об этом сегодня
На данный момент законопроект «О внесении изменений в закон об иностранцах», который приняли сегодня польские депутаты, ожидает подписи президента и публикации его в реестре нормативных правовых актов. После этого должно ещё пройти 2 недели для вступления изменений в силу.
Представитель парламентской группы Сейма по Беларуси Роберт Тышкевич отметил, что данное решение было принято в поддержку белорусского народа из-за нарастающего давления на граждан в стране.
Напомним, ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. В стране
28 октября Светлана Тихановская
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С середины ноября белорусы, которые были вынуждены уехать в Польшу по гуманитарной визе, смогут легально устроиться на работу. Об этом сегодня сообщил telegram-канал...
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