Белорусы смогут легально работать в Польше по гуманитарной визе

С середины ноября белорусы, которые были вынуждены уехать в Польшу по гуманитарной визе, смогут легально устроиться на работу. Об этом сегодня сообщил telegram-канал BelarusPoland.

На данный момент законопроект «О внесении изменений в закон об иностранцах», который приняли сегодня польские депутаты, ожидает подписи президента и публикации его в реестре нормативных правовых актов. После этого должно ещё пройти 2 недели для вступления изменений в силу.

Представитель парламентской группы Сейма по Беларуси Роберт Тышкевич отметил, что данное решение было принято в поддержку белорусского народа из-за нарастающего давления на граждан в стране.

Напомним, ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. В стране бастуют и выходят на акции протеста строители, работники совершенно разных сфер и студенты многих ВУЗов. Президент дал указ, чтобы отчисляли студентов, которые выходят на протесты. Поручение выполняется отлично, первые отчисления начались на следующий день, 27 октября, после начала забастовки.