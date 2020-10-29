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Белорусы смогут легально работать в Польше по гуманитарной визе

29.10.2020 15:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С середины ноября белорусы, которые были вынуждены уехать в Польшу по гуманитарной визе, смогут легально устроиться на работу. Об этом сегодня сообщил telegram-канал BelarusPoland.

На данный момент законопроект «О внесении изменений в закон об иностранцах», который приняли сегодня польские депутаты, ожидает подписи президента и публикации его в реестре нормативных правовых актов. После этого должно ещё пройти 2 недели для вступления изменений в силу. 

Представитель парламентской группы Сейма по Беларуси Роберт Тышкевич отметил, что данное решение было принято в поддержку белорусского народа из-за нарастающего давления на граждан в стране.

Напомним, ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. В стране бастуют и выходят на акции протеста строители, работники совершенно разных сфер и студенты многих ВУЗов. Президент дал указ, чтобы отчисляли студентов, которые выходят на протесты. Поручение выполняется отлично, первые отчисления начались на следующий день, 27 октября, после начала забастовки.

28 октября Светлана Тихановская сообщила, что лучшие вузы Европы и мира готовы принять уволенных за участие в протестных акциях студентов Беларуси. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для белорусов выделила Словакия.

 
 
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С середины ноября белорусы, которые были вынуждены уехать в Польшу по гуманитарной визе, смогут легально устроиться на работу. Об этом сегодня сообщил telegram-канал...
 
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