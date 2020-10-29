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Лукашенко: Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска?
29.10.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко заявил, что милиция и военные не уйдут из Минска пока он президент. Об этом он заявил в ходе кадровых назначений, видео его заявления опубликовал телеграм-канал
«Вы же посмотрите, что происходит. Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело. И Караеву не надо тут оправдываться. Он правильно сказал вчера: а как иначе милиции было поступить, когда они ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи», — сказал белорусский лидер.
«Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент», — заявил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что это его функции и полномочия — «защитить покой наших граждан, так будет и впредь».
Ранее, напомним, Александр Лукашенко
Глава МВД (на тот момент) Юрий Караев, объяснил, что
25 октября, в Минске прошла
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Он подчеркнул, что это его функции и полномочия - «защитить покой наших граждан, так будет и впредь».
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