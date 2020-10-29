Лукашенко: Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что милиция и военные не уйдут из Минска пока он президент. Об этом он заявил в ходе кадровых назначений, видео его заявления опубликовал телеграм-канал «Пул первого» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Вы же посмотрите, что происходит. Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело. И Караеву не надо тут оправдываться. Он правильно сказал вчера: а как иначе милиции было поступить, когда они ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи», — сказал белорусский лидер.

«Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент», — заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что это его функции и полномочия — «защитить покой наших граждан, так будет и впредь».

Ранее, напомним, Александр Лукашенко заявил , что это он отдал приказ применить спецсредства и разогнать протестующих. По его словам, это была «пьяная обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая» толпа, которую надо было «вытаскивать» из квартир.

Глава МВД (на тот момент) Юрий Караев, объяснил, что врывавшиеся в квартиры минчан 25 октября силовики никаких законов не нарушили.

25 октября, в Минске прошла многотысячная акция протеста . На улице Орловской милиция применила против демонстрантов светошумовые гранаты и резиновые пули. По словам главы столичной милиции Кубракова (напомним, сегодня он с тал главой МВД ), силовики приняли «меры по пресечению противоправных действий» — протестующие напали на Центральное РУВД Минска, начали бросать камни в сотрудников органов внутренних дел.