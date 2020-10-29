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«Над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи людей». Лукашенко возмущен забастовкой на «ГродноАзоте»
29.10.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко при назначении новых помощников в регионах — а на Гродненщине им теперь будет уже бывший глава МВД Юрий Караев — высказался о забастовках на «Гродно Азоте» и о безопасности на заводе,
Так, Лукашенко поставил перед новыми помощниками в регионах задачу по обеспечению общественной безопасности.
— Это очень важно вам как военным людям — порядок в областях.
Говоря об акциях протеста, он сказал, что «в основном шатаются в Минске, но успокаиваться не надо и в регионах».
— Пусть небольшие там были эти акции — 1−2 тыс., но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое: призывают остановить «Гродно Азот» или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится — Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности — важнейший вопрос, — заявил Александр Лукашенко.
Напомним, в понедельник, 26 октября, некоторые рабочие «Гродно Азота» решили
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«Над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи людей». Лукашенко возмущен забастовкой на «ГродноАзоте»
Александр Лукашенко при назначении новых помощников в регионах - а на Гродненщине им теперь будет уже бывший глава МВД Юрий Караев - высказался о забастовках на...
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