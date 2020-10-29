«Над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи людей». Лукашенко возмущен забастовкой на «ГродноАзоте»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко при назначении новых помощников в регионах — а на Гродненщине им теперь будет уже бывший глава МВД Юрий Караев — высказался о забастовках на «Гродно Азоте» и о безопасности на заводе, сообщают госСМИ.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Так, Лукашенко поставил перед новыми помощниками в регионах задачу по обеспечению общественной безопасности.

— Это очень важно вам как военным людям — порядок в областях.

Говоря об акциях протеста, он сказал, что «в основном шатаются в Минске, но успокаиваться не надо и в регионах».

— Пусть небольшие там были эти акции — 1−2 тыс., но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое: призывают остановить «Гродно Азот» или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится — Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности — важнейший вопрос, — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, в понедельник, 26 октября, некоторые рабочие «Гродно Азота» решили присоединиться к общенациональной забастовке. Формат был такой: в цехах люди, отработавшие смену ночью, не сдавали ее тем, кто пришел утром на работу. В свою очередь, «утренники» смену не принимали. Рано утром в понедельник около проходной завода собралось около 100 человек — рабочие и группа поддержки. Сюда же приехал ОМОН. Во вторник и среду поступала информация о том, что часть людей продолжают оставаться на своих рабочих местах, не сдавая смену, а также появились сведения о якобы уволенных заводчанах.