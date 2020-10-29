В Городокском районе прокурор предложил отправлять людей на сельхозработы, чтобы они не ходили на акции

Источник материала: Tut.by

Прокурор Городокского района Евгений Авцин предложил райисполкому, как отвлечь людей «от участия в массовых акциях в выходные дни». Ведь энергию этих масс можно использовать куда эффективней, если послать их, например, в поля.

В письме председателю райисполкома Петру Коробачу за 22 октября районный прокурор предлагает властям отвлекать людей от участия в протестах по субботам и воскресеньям.

Для этого сельхозорганизации должны приглашать их «на уборку урожая, сортировку сельхозпродукции и иные виды работ». Из «плюшек» — бесплатная доставка и возможность купить сельхозпродукцию по низкой цене или бесплатно.



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Прокурор также рекомендует занять досуг жителей, в том числе во дворах — «с использованием имеющейся инфраструктуры».

Райисполкому необходимо «распространять листовки с призывом соблюдать законодательство о массовых мероприятиях и правила пользования жилыми помещениями».

На сайте райисполкома размещена информация на эту тему.