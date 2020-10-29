Доцент ГГУ им. Ф. Скорины Наталья Суслова, которую дважды сажали на «сутки», увольняется из вуза

Источник материала: Tut.by

Доцент кафедры русской и мировой литературы ГГУ им. Ф. Скорины Наталья Суслова увольняется из вуза. В среду она написала заявление, а завтра планирует забрать из университета свою трудовую.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Вчера занесла в отдел кадров уведомление о присоединении к страйку и заявление о том, что я не могу продолжать сотрудничество с вузовской системой, когда студентов и преподавателей исключают и увольняют за их позицию, — прокомментировала TUT.BY свое решение преподаватель.

Наталья Суслова пришла в вуз сразу после распределения и проработала на кафедре более 20 лет.

Сейчас, рассказывает, что уходит в никуда. Из Беларуси при этом уезжать не планирует, потому что считает, что в такой момент покидать страну нельзя.

— На самом деле, мне так лучше. Я бы сошла с ума, читая, как пачками отчисляют студентов, — добавила Наталья.

Напомним, Наталья Суслова активно посещала мирные акции протеста, которые проходили в Гомеле с начала августа. 27 сентября ее задержали и после составления протокола отправили в ИВС. Суд приговорил преподавателя к восьми суткам ареста.

Кстати, во время судебного заседания Наталья держалась бодро, с протоколом согласилась, но вину свою не признала.

— Сегодня на улицы выходят те, для кого не пустым звуком являются имена филоматов, слуцких повстанцев, Кастуся Калиновского, Владимира Короткевича, Василя Быкова. I калi б яны былi жывыя, яны б былi зараз з намi на гэтай вулiцы. I калi гавораць, што бел-чырвона-белыя сцягi — гэта незарэгiстраваная сiмволiка, я думаю, Васiль Быкаў з гэтым бы не пагадзiўся. Зараз лунаюць на вулiцах словы «Жыве Беларусь» — то трэба памятаць, што гэта словы нашага Янкi Купалы, якi таксама з’яўляецца гонарам нашай нацыi, — говорила она в суде.

Через несколько дней после освобождения 11 октября Суслову снова доставили в РОВД обвинили в участии в несанкционированном митинге, который проходил 20 сентября. На этот раз Наталье дали 10 суток ареста.