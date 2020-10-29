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Из торгового центра «Тивали» эвакуировали 100 человек
29.10.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К торговому центру «Тивали» сегодня съехались пожарные машины, была эвакуация посетителей. Все потому, что в одном из торговых павильонов загорелся электросамокат. Подробности
Сегодня около двух часов дня в МЧС сообщили о пожаре в торговом центре на Притыцкого, 29. На место выехали спасатели.
Оказалось, загорелся электросамокат, который заряжался в торговом павильоне на втором этаже. Из торгового центра эвакуировали около 100 человек.
Никто не пострадал. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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К торговому центру «Тивали» сегодня съехались пожарные машины, была эвакуация посетителей. Все потому, что в одном из торговых павильонов загорелся...
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