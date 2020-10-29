Лукашенко предлагает привлечь бывших военнослужащих в народные дружины и дать им оружие

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что надо в работу народных дружин привлекать «летучие отряды» бывших военнослужащих — вплоть до вооружения. Он также заметил, что опорой местной власти и силовиков на Гродненщине и Брестчине являются военные подразделения. Об этом сообщает его пресс-служба.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в компетенцию помощников, в частности Валерия Вакульчика в Брестской области и Юрия Караева в Гродненской, будет входить армейская составляющая: «Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать».

Лукашенко также поставил задачу по взаимодействию помощников с министерством обороны, МВД, КГБ в центре. «Особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть Вооруженными Силами, как это было летом, мы это сделаем. Это в моей компетенции. И помощь управлениям КГБ и МВД на месте. Вы знаете, какие задачи мы здесь решали (раньше решали, в августе после выборов). Им надо оказать помощь, — поручил Лукашенко. — Опять же говорю: очень тонкая грань, вы не должны никого подменять. Вы не должны напрямую командовать и управлять начальниками УВД и УКГБ на местах. Потому что у них есть свои начальники. А у вас есть свой начальник — президент».