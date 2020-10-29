В лингвогуманитарный колледж приходили силовики. Теперь родители требуют обеспечить безопасность детей

Источник материала: Tut.by

Во вторник в столичном лингвогуманитарном колледже при МГЛУ учащиеся, как и во многих других учебных заведениях, собрались протестовать: скандировали речовки, пели песни. Однако затем на его территории оказались неизвестные люди в штатском, а попытка задержания одной из учащихся попала на видео. На следующий день возмущенные родители пришли к стенам колледжа и потребовали от руководства объяснений. Рассказываем, что происходит сейчас в образовательном учреждении и что думают о ситуации родители.



Фото: budny.by

Что случилось в колледже?

Около двух десятков родителей студентов лингвогуманитарного колледжа пришли в среду в учебное заведение, чтобы выяснить у руководства обстоятельства произошедшего накануне инцидента, а также потребовать у директора обеспечения безопасности учащихся.

Причиной возмущения родителей стало видео, на котором одну из учащихся пытаются увести с территории колледжа неизвестные люди в штатском. Девушка упирается, двое мужчин тянут ее за руки, несколько других девушек пытаются это остановить. К ним подходит директор учреждения Надежда Меньщикова, общается с неизвестными и девушкой, а затем уводит с собой учащуюся, мужчины идут следом.

По словам Юлии — мамы одной из учениц, — с начала учебного года и до недавнего времени никаких подобных событий в колледже не происходило, а действия студентов даже трудно назвать протестной акцией.

— Они вышли на большой перемене и пели песни, у них был флаг. Они никого не агитировали, никакой пропаганды не было. Там никто никого не провоцирует, не собирает группы, не раздает листовки. Но вне зависимости от того, высказываются они или нет, на самых активных идет давление: требуют молчать, — говорит женщина.

Юлия сообщила, что собравшиеся родители написали коллективное заявление с требованием обеспечить безопасность детей в стенах учебного заведения, однако директор Надежда Меньщикова, которая общалась с родителями на ступенях колледжа, отказывалась принять их у себя, заявив, что у нее есть определенные часы для приема посетителей. Затем, однако, с десятью родителями согласились побеседовать. Пока они ожидали на входе, учащиеся хором скандировали «пропускай».

Что сказало руководство?

Мама другой учащейся — Александра — также участвовала в беседе с администрацией. По ее словам, задачей родителей было дать понять руководству, что они следят за тем, что происходит в стенах колледжа, однако единственное, чего они могли требовать, — исполнение буквы закона, о чем и говорится в заявлении. Некоторые учащиеся посчитали, что этого недостаточно, и эмоционально высказали свое мнение.

— По закону милиционер должен представиться и так далее. Само руководство, как мне кажется, не может серьезно повлиять на ситуацию с силовиками на территории колледжа. Но они могут хотя бы сами не вызывать «тихарей», о чем мы настойчиво просили.

Женщина первой оказалась в кабинете директора, где ей рассказали, что инцидент с девочкой случился потому, что она «агрессивно кричала «жыве Беларусь!». Она отметила, что это не запрещенное словосочетание, в нем нет ничего экстремистского, с чем руководство колледжа в целом согласилось.

— Руководители от таких вопросов становятся в позицию загнанных зверей и сами защищаются, нападая. Они сказали, что ее не так уж сильно хватали, а она специально все преувеличивала на камеру. Но почему наша система образования никогда не верит ребенку, никогда не на его стороне? Поэтому дети им и не верят.

Юлия записала часть общения с руководством колледжа на видео. Директор рассказала об инциденте с попыткой задержания учащейся неизвестными. По ее словам, в понедельник на территории колледжа собралось до двадцати учащихся: пели песни, несколько человек были с БЧБ-флагами. Затем видео и фото с акции попали в интернет.

— Вчера я прихожу на работу, Ольге Сергеевне (заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Титова. — Прим. TUT.BY) вечером в этот же день позвонили, мне вчера звонили. Звонят «органы» и спрашивают, что произошло. И говорят, что у вас и сегодня более массовое мероприятие будет на территории колледжа, во время большого перерыва в 12.20, и мы придем. Я что, должна сказать: «Вы не приходите»? Я не знаю, какое массовое мероприятие планируется. Они пришли с удостоверениями, показали. Почему у них нет опознавательных знаков на улице, я как директор не знаю — должны носить они эти знаки или нет.

Во вторник, по словам директора, около десятка учащихся, которые «неоднократно уже были задержаны органами внутренних дел», действительно вновь вышли на акцию, но уже без флагов, другие же просто наблюдали.

— Потом ко мне прибегает девочка с улицы и говорит: «Надежда Ивановна, помогите, тут девочку задерживают». Я вышла. Подхожу — она кричит. Я говорю: «Чего ты кричишь? Ну-ка, успокойся. Что случилось?». Эти [сотрудники органов внутренних дел] говорят: «Она агрессивно себя вела». Два представителя было. Да, они держали ее за руки. […] Я вышла и говорю: «Ребята, что случилось?». Есть к ней вопросы? Давайте пройдем в мой кабинет. Я девочку взяла, как ребеночка, за ручку, и мы прошли в мой кабинет. Они пообщались, никакого протокола, ничего не составлялось, никаких задержаний не было, и девочка пошла на занятия.

Родители на видео просят руководство колледжа о том, чтобы оно обязало силовиков приходить на территорию учебного заведения только в форме с опознавательными знаками. Один из присутствовавших заявил, что его дочь, опасаясь неизвестных, теперь боится ходить в колледж.

— Ваши дети находятся в безопасности. Но хочу сделать оговорку. Не открываю Америку и ничего нового: наше учреждение образования — государственное. Есть территория, которая закреплена за колледжем по акту землепользования. Согласно правилам внутреннего распорядка и всем нормативно-правовым документам, которые действуют, на прилегающей территории и внутри здания все несанкционированные мероприятия не должны проводиться. Я им сказала: «Вот, ребята, вы делаете картинку на фоне букв. Вот рядом, буквально пять метров отойти от колледжа — парковая зона красивая, и березы — фотографируйтесь, пойте песни, говорите. Но здесь я, как директор, не могу вам этого позволить.

Однако директор пообещала родителям, что присутствие неизвестных людей без опознавательных знаков на территории колледжа больше не повторится, а сотрудники органов внутренних дел будут приходить в учебное заведение в форменной одежде.

— В форме будут. Я переговорю, узнаю. Потому что в моем понимании, что тоже нужно форму надевать, — сказала директор.

Что думают родители?

Юлия говорит, что возмущена произошедшим инцидентом с попыткой задержания девушки и считает это недопустимым в стенах учебного заведения, значительная часть учащихся которого — несовершеннолетние.

— Неважно, что эта девочка там делала. Это конкретное нарушение прав человека прямо на территории колледжа: они не имели никакого права так обращаться с ребенком. Если директора предупредили, что будет какое-то мероприятие, она должна была собрать детей, подстраховаться. Почему тогда эти товарищи без опознавательных знаков оказались там раньше нее?

По словам Юлии, учащиеся рассказали собравшимся родителям о присутствии в этот день в колледже шести неизвестных в штатском, но директор это отрицала.

— Она пыталась убедить нас, что дети врут. Но когда мы стояли на ступеньках, мы видели, что студенты боятся. Одна девочка чуть ли не со слезами говорила: «Они сейчас здесь». Дети были настолько рады нас видеть и понять, что у них есть поддержка: выглядывали из окон, потому что их там запугали.

Александра тоже увидела, что учащиеся боятся сложившейся ситуации, но отмечает, что похожие случаи уже происходят в совершенно разных учебных заведениях, в том числе и в школах: в школу, где учится в младших классах еще одна ее дочь, около двух недель назад пришли люди со щитами, шлемами, дубинками. По словам женщины, глаза первоклассников после этого были полны ужаса.

— Многие руководители в сфере образования одинаковые. Мы, родители, простые люди и идем к ним с болью, просьбой, пожеланием и ждем в ответ человеческого отношения. А у них в ответ бумажки, которыми они прикрыты со всех сторон. Но что директор может сделать — не пустить милицию? Это должна быть большая сила духа, как у деканов, которые сейчас увольняются, — рассуждает Александра.

Она считает, что учащиеся ведут себя не совсем правильно, требуя от руководства непризнания выборов и выдвигая политические лозунги. По ее мнению, это заведомо тупиковый путь, так как администрация не может на это пойти.

— Когда мы пришли, нас обступили дети, стали жаловаться, как им страшно, кто-то говорил о том, что у него «административка» и его могут исключить. Но моя позиция такая: когда ты идешь на протест, ты понимаешь ответственность и последствия. Я, к примеру, предложила своей дочери изучить их внутренние правила и выражать свое мнение так, чтобы с этой точки зрения к ней не было претензий. Мы призываем найти подходящую мирную форму выражения своей позиции. Мы с дочкой еще пишем письма политзаключенным. Но если по-честному, колледж очень спокойный, про большую «революцию» там говорить не приходится.

Женщина также отмечает, что руководство учебного заведения все же пытается идти на диалог с учащимися, хотя те бывают эмоциональны и не всегда корректно и правильно ведут себя по отношению к нему, что может вызвать ответную реакцию.

— Накануне учащиеся собрались в холле, хлопали. Вышло руководство и предложило им побеседовать в актовом зале. Часть из протестовавших стала кричать: «Зачем, что вы можете, надо менять власть!». Но так проблемы не решаются. Около тридцати человек пошли на эту беседу, а непосредственно приняли в ней участие человек семь: остальные быстро испарились. Руководство правда пытается вернуть все в спокойное русло. Они боятся потерять свою работу — это естественно. Но, понятно, детям хочется, чтобы их поддержал и сам колледж, они говорят о преподавателях МГЛУ, которые поддержали студентов.

Юлия говорит, что ей известно о том, что на некоторых активных учащихся руководство оказывало давление: их по отдельности приглашали на беседу, некоторым из них грозили отчислением. Однако во время диалога с директором, по словам Юлии, родителям заявили, что отчислений по политическим мотивам в колледже не будет. Александра также это подтверждает, но считает, что администрация все же не остается абсолютно безучастной и пытается разговаривать с учащимися.

— В начале учебного года руководство колледжа говорило ребятам, что те из них, кого будут привлекать к административной ответственности, пойдут на отчисление — их об этом предупредили сразу. При этом, на мой взгляд, учащиеся могут поблагодарить директора за то, что она не дала составить в отношении задержанной девушки протокол, и должны просить защищать их дальше. Они хотя бы идут на видимость этого диалога.

Директор лингвогуманитарного колледжа Надежда Меньщикова отказалась прокомментировать TUT.BY ситуацию в учебном заведении и инцидент с попыткой задержания одной из учащихся.

Коллективное заявление родителей в итоге официально зарегистрировали. Теперь они будут ждать официального ответа от администрации колледжа, а с детьми договорились о том, чтобы те снимали всех посторонних людей, находящихся на его территории, чтобы проверить, сдержит ли директор свое обещание.