В Витебске девушка вышла на пикет в поддержку задержанных студентов ВГМУ. Ее тоже задержали

Источник материала: Tut.by

В Витебске на одиночный пикет в филиале ВГТУ 29 октября вышла 18-летняя студентка София Терентьева. Девушка проявила солидарность с задержанными 26 октября студентами медуниверситета. Софию также задержала милиция, сообщает Белсат.





София Терентьева стояла в холле учебного заведения и держала плакат с фотографией, на которой видно, как задерживали в понедельник студентов витебского медуниверситета.

Девушку повезли в Октябрьский РОВД Витебска.

Софию Терентьеву сегодня отчислили из вуза, об этом TUT.BY сообщила ее старшая сестра Станислава Терентьева.

Напомним, 26 октября возле фонтана у главного корпуса ВГМУ собралось примерно 40−50 человек. Молодежь спела «Тры чарапахі» и «Перемен». Милиционер объявил в громкоговоритель, что они проводят «несанкционированное мероприятие». Подошли неизвестные в штатском, сняли всех на камеры. Студенты допели «Перемен» и стали расходиться. Однако задержали четырех студентов: двух парней и двух девушек.