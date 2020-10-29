«ОМОН бегал быстрее, чем я думала». Поговорили со студенткой из Бреста, в поддержку которой выходили с ее плакатом

Источник материала: Tut.by

11 октября на брестской набережной задержали студентку Гродненского университета Александру Гаврусик, которая вышла на улицу с плакатом «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом». Суд назначил ей 15 суток ареста, их девушка провела в изоляторах временного содержания Бреста и Столина. Пока она сидела, брестчане выходили с такими же плакатами в ее поддержку. После освобождения Александра поделилась с TUT.BY впечатлениями от своей первой политической отсидки.



Фото: Бинокль

Брестчанка Александра учится на пятом курсе гродненского университета. В Брест она иногда приезжает на выходные к родителям. В воскресенье, 11 октября, девушка решила выйти на улицу Советскую в одиночный пикет с плакатом. На листе бумаги Александра написала фразу «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом».

— Я сохраняла себе красивые цитаты, которые находили отклик в моей душе. Я видела фотографию девушки с плакатом с этой фразой на марше в Минске. Это было еще летом. Подумала, что это самые четкие слова, которые должны быть, они идеально подходят. Поэтому решила сделать такой плакат, — рассказала студентка.

Александра достала плакат около кинотеатра «Беларусь». К тому времени там собрались участники протестного марша. Через некоторое время колонна отправилась в направлении проспекта Машерова, девушка с плакатом шла рядом. Демонстранты дошли до брестской Набережной.

— Здесь я тоже стояла с плакатом. Потом подъехал ОМОН. Я увидела, что силовики близко, поэтому отошла подальше. Расстояние рассчитывала так, чтобы успеть убежать, если начнутся задержания. Не рассчитала. ОМОН бегал быстрее, чем я думала, — и меня задержали, — объяснила девушка.

Александру усадили в тонированный микроавтобус и отвезли в РОВД. На суд ее привезли во вторник. На заседании девушка отрицала участие в несанкционированной акции протеста. Она настаивала, что участвовала в одиночном пикете. Суд признал ее виновной по 23.34 КоАП и назначил 15 суток ареста. В одной камере с Александрой сидели пенсионерка Елена Петровна Гнаук, бухгалтеры и айтишница.

— На самом деле было не так и плохо. Я была в тех камерах, где нормальные условия: матрасы, подушки, постельное белье, полотенце. Туалет, конечно, не очень: дырка под видеокамерой. Наши девочки добились того, чтобы разрешили хотя бы завешиваться простыней. С сокамерницами мы постоянно разговаривали, все друг друга поддерживали.

В четверг, 15 октября, Александру и некоторых других арестантов, вывели из камер и повезли в другие ИВС области. Часть людей отвезли в Дрогичин. Александра попала в изолятор Столина:

— Меня завели в камеру. Она была мрачная, ужасная, темно, холодно. Туалет ужасный — даже стеночек нет. Потом перевели в другую камеру, где было потеплее и светлее.

Контингент в столинском изоляторе был другой. Политических не было. Сначала Александра сидела с «обязанной», а затем с подозреваемой по уголовному делу. Два раза за время отсидки студентку вывели на прогулку. Один раз на пять минут, второй — на два часа.



Фото: Бинокль

Пока Александра отбывала арест, в Бресте проходили локальные акции солидарности в поддержку осужденной. Так, в одно из воскресений, брестчане вышли к каменецкому кольцу с плакатом, на котором размещался тот же текст, что и у Александры. В понедельник, 26 октября, ту же фразу написали студенты БрГТУ. Обо всем этом девушка узнала уже после своего освобождения вечером 26 октября.

— Увидела фотографию с плакатом «Я/Мы Александра Гаврусик». Это что-то невероятное.