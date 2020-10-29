Минчанин похитил красно-зеленый флаг, чтобы сшить из него бело-красно-белый (не спрашивайте как)

Источник материала: Tut.by

Минчанин похитил государственный красно-зеленый флаг, чтобы сшить из него бело-красно-белый. Такую удивительную новость сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.

Оперативники Гомельского управления собственной безопасности МВД задержали за участие в протестах 28-летнего минчанина. Он похитил с 1-й центральной районной клинической поликлиники столицы красно-зеленый флаг.

В видео, которое распространила милиция, задержанный поясняет, что похитил красно-зеленый флаг и порвал его, «чтобы оттуда взять красный материал и пошить бело-красно-белый».

Милиция говорит, что в квартире молодого человека нашли семиметровое бело-красно-белое полотно, протестную атрибутику и разорванный флаг Беларуси. По информации МВД, минчанин не раз участвовал в сцепках и блокировал дороги.

За похищение флага и несанкционированные массовые мероприятия задержанного привлекли к административной ответственности и назначили наказание: арест и штраф.