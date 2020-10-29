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В заведения Бреста, которые не работали 26 октября, пришел пожарный надзор

29.10.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 октября сотрудники пожарного надзора наведались в магазины, кафе и мастерские, которые не работали в день общенациональной забастовки.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Решение о проведении мониторинга выдано 29 октября. Копия документа попала в телеграм-каналы.

В списке 19 представителей брестского бизнеса: кафе, кофейня, кафетерий, магазины, ресторан, тату студия и ювелирная мастерская. Объекты проверяют на пожарную безопасность по девяти пунктам.


Фото: телеграм-канал «Брест и область бастует»

Предприниматель из списка подтвердила TUT.BY подлинность документа:

— К нам уже приходил сотрудник пожарного надзора. Все в рамках мониторинга: пришел, посмотрел, сказал, что правильно, что неправильно, дал рекомендации, которые необходимо исполнить до 9 ноября. До сегодняшнего дня к нам пожарный надзор ни разу не приходил.

Женщина сообщила, что в список пожарного надзора попали объекты, которые по тем или иным причинам не работали 26 октября. Одни закрылись на сандень, другие — на инвентаризацию, третьи были на выходной.

Предприниматели отмечают, что в понедельник видели на Советской женщину, которая ходила с папкой и отмечала закрытые объекты.

— Она увидела, что мы закрыты, зашла к соседям, что-то спросила — и пометила у себя, — рассказала предприниматель.

 
Теги: Брест
 
 
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Кафешки, рестораны и магазины проверяют на пожарную безопасность.
 
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