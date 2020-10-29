|
В заведения Бреста, которые не работали 26 октября, пришел пожарный надзор
29.10.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 октября сотрудники пожарного надзора наведались в магазины, кафе и мастерские, которые не работали в день общенациональной забастовки.
Решение о проведении мониторинга выдано 29 октября. Копия документа попала в телеграм-каналы.
В списке 19 представителей брестского бизнеса: кафе, кофейня, кафетерий, магазины, ресторан, тату студия и ювелирная мастерская. Объекты проверяют на пожарную безопасность по девяти пунктам.
Предприниматель из списка подтвердила TUT.BY подлинность документа:
— К нам уже приходил сотрудник пожарного надзора. Все в рамках мониторинга: пришел, посмотрел, сказал, что правильно, что неправильно, дал рекомендации, которые необходимо исполнить до 9 ноября. До сегодняшнего дня к нам пожарный надзор ни разу не приходил.
Женщина сообщила, что в список пожарного надзора попали объекты, которые по тем или иным причинам не работали 26 октября. Одни закрылись на сандень, другие — на инвентаризацию, третьи были на выходной.
Предприниматели отмечают, что в понедельник видели на Советской женщину, которая ходила с папкой и отмечала закрытые объекты.
— Она увидела, что мы закрыты, зашла к соседям, что-то спросила — и пометила у себя, — рассказала предприниматель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кафешки, рестораны и магазины проверяют на пожарную безопасность.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)