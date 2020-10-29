ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сказали, что иностранцы не проедут». Белорусов стали пропускать из Украины в Беларусь

29.10.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Читатели сообщают TUT.BY, что на два с половиной часа застряли на границе с Украиной. «Нам сказали, что нас не пропускают в связи с карантинными мероприятиями, — рассказывает Сергей. — Но примерно в 18.50 движение пошло».


Фото: пресс-служба ГПК

Сергей живет в Новополоцке. В четверг, 29 октября он на машине возвращался домой с отдыха. К солнцу летал через Киев, поэтому в Беларусь он едет из Украины.

— Возвращаюсь через пункт пропуска «Новая Гута», — рассказывает собеседник. — Украинцы пропустили без проблем, и примерно в 16.30 я приблизился к белорусской границе. Передо мной машин пять, сзади уже собралось тоже много машин. Мы с людьми ходили к пограничникам, просили пояснить, что случилось. Все, что нам ответили, — карантинные мероприятия, но никаких документов не показали. Предложили или ждать, или вернуться в Украину. Мы пояснили, что готовы отсидеть в карантине, но это не помогло.

В итоге Сергей решил ждать. Примерно в 18.30 он и другие «застрявшие» снова пошли к пограничникам. Им, рассказывает, сообщили, «с белорусами будут что-то делать, иностранцев не пропустят».

— Пока мы здесь находимся я замечал, что через белорусскую границу пропускают только фуры, — делится наблюдением Сергей.

В 18.49 Сергей написал, что белорусов стали пропускать, «украинскую машину отправили на разворот».

— Мы уже в Беларуси, — сообщил в 19.09 Сергей. — Границу прошли спокойно, единственное, таможенники спросили, находились ли мы в Украине дольше двух дней. Я так понимаю, тем, кто находится дольше, по возвращении нужно отсидеть в карантине.

Напомним, во второй половине дня в редакцию стали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: их разворачивают на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на въезд из Украины и Латвии.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в Госпогранкомитете.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатели сообщают TUT.BY, что на два с половиной часа застряли на границе с Украиной. «Нам сказали, что нас не пропускают в связи с карантинными мероприятиями, -...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Жабинке задержали подростков, бросивших в милицейский микроавтобус «коктейль Молотова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика