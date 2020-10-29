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В Жабинке задержали подростков, бросивших в милицейский микроавтобус «коктейль Молотова»

29.10.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция в Жабинке задержала двух подростков 15 и 16 лет. 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а его 16-летний друг бросил его в автомобиль, сообщает пресс-служба МВД.

Вечером 11 августа в центре Жабинки неизвестные бросили бутылку с горючей жидкостью и зажженной тряпкой в милицейскую «Газель». Бутылка разбилась возле машины, вспыхнувшее пламя повредило обшивку. В происшествии никто не пострадал.

Недавно милиция задержала двух подростков 15 и 16 лет. В милиции рассказали, что 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а его 16-летний друг бросил его в автомобиль.

В отношении 16-летнего подростка возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия с взрывчатыми веществами. 15-летний мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, но его поставят на учет в ИДН, а на его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

 
 
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Вечером 11 августа в центре Жабинки неизвестные бросили бутылку с горючей жидкостью и зажженной тряпкой в милицейскую «Газель». Бутылка разбилась возле машины,...
 
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