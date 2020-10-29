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Лукашенко: В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей

29.10.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал «студенческие забастовки» и поручил обеспечить безопасность и дать «возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет», пишет «Звязда».


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

«Очень важный вопрос — безопасность студентов. Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10−15 человек… А остальные нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться — штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и ходят толпами», — сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал намерение некоторых студентов уехать учиться за границу.

«Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно. Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет. Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что так открыто говорит, чтобы студенты понимали, что может быть. «Поэтому дало возможность государство им получить образование — идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 90% и больше, и особенно ректорам, руководству и преподавателям», — заявил Лукашенко.

Напомним, 27 октября Александр Лукашенко заявил: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза».

 
 
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«Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут».
 
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