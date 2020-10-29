На «Дзяды» к минским кладбищам пустят больше автобусов

Источник материала: Tut.by

В конце октября — начале ноября белорусы традиционно посещают кладбища. На несколько дней минские транспортники организуют дополнительные автобусы для массовых перевозок к некрополям. Об этом сообщает «Минсктранс» .

Для перевозок на кладбища 31 октября, 1 и 2 ноября добавят техники на такие автобусные маршруты:

№ 5Э Чижовка — кладбище «Михановичи»;

№ 94С Автостанция «Автозаводская» — Чижовское кладбище;

№ 68 ДС «Карастояновой» — Северное кладбище;

№ 109 ДС «Карбышева» — Северное кладбище;

№ 170Э АС «Юго-Западная» — Западное кладбище;

№ 172Э ДС «Уручье-2» — Колодищанское кладбище.

Дополнительный подвижной состав будет работать по такому графику:

31 октября и 1 ноября — с 8.00 до 17.00;

2 ноября — с 10.00 до 17.00.