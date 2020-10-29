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На «Дзяды» к минским кладбищам пустят больше автобусов
29.10.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце октября — начале ноября белорусы традиционно посещают кладбища. На несколько дней минские транспортники организуют дополнительные автобусы для массовых перевозок к некрополям. Об этом сообщает
Для перевозок на кладбища 31 октября, 1 и 2 ноября добавят техники на такие автобусные маршруты:
Дополнительный подвижной состав будет работать по такому графику:
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В конце октября - начале ноября белорусы традиционно посещают кладбища. На несколько дней минские транспортники организуют дополнительные автобусы для массовых...
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