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На «Дзяды» к минским кладбищам пустят больше автобусов

29.10.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце октября — начале ноября белорусы традиционно посещают кладбища. На несколько дней минские транспортники организуют дополнительные автобусы для массовых перевозок к некрополям. Об этом сообщает «Минсктранс».

Для перевозок на кладбища 31 октября, 1 и 2 ноября добавят техники на такие автобусные маршруты:

  • № 5Э Чижовка — кладбище «Михановичи»;
  • № 94С Автостанция «Автозаводская» — Чижовское кладбище;
  • № 68 ДС «Карастояновой» — Северное кладбище;
  • № 109 ДС «Карбышева» — Северное кладбище;
  • № 170Э АС «Юго-Западная» — Западное кладбище;
  • № 172Э ДС «Уручье-2» — Колодищанское кладбище.

Дополнительный подвижной состав будет работать по такому графику:

  • 31 октября и 1 ноября — с 8.00 до 17.00;
  • 2 ноября — с 10.00 до 17.00.

 
 
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В конце октября - начале ноября белорусы традиционно посещают кладбища. На несколько дней минские транспортники организуют дополнительные автобусы для массовых...
 
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